Mỹ Tâm ồ lên trước bài hit Justin Bieber phiên bản "cực kỳ Việt Nam" với sáo, đàn tranh, đàn tứ

Trong tập 14 "Phiên bản hoàn hảo" tuần này, khán giả được gặp gỡ "hit maker" Nguyễn Hải Phong trong vai trò giám khảo khách mời, bên cạnh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và ca sĩ Mỹ Tâm.

Ban giám khảo: Nguyễn Hải Phong, Mỹ Tâm, Nguyễn Quang Dũng

Vòng 1

Thí sinh Nhật Minh mặc trang phục áo dài trổ tài thổi sáo, bên cạnh sự hỗ trợ của đàn tranh, đàn tứ. Tuy nhiên, anh chàng bất ngờ thể hiện ca khúc "What Do You Mean?" của Justin Bieber khiến mọi người vỡ òa. Mỹ Tâm sau khi ồ lên thích thú còn khen ngợi tài thổi sáo của nam thí sinh.

Nhóm nam Novas xuất hiện trong trang phục lịch lãm và trình diễn ca khúc "Chuyện như chưa bắt đầu" của giám khảo Mỹ Tâm theo phong cách Tropical House pha chút EDM. Một thành viên còn trổ tài "bắn rap" khiến mọi người bất ngờ.

Mỹ Tâm nhận xét cách hát của nhóm vẫn đậm chất Pop, chưa ra được thể loại Tropical House. Sau đó, Mỹ Tâm làm cả khán phòng "dậy sóng" khi hát lại bản hit của mình theo phong cách cải lương để thị phạm cho nhóm thí sinh.

Thí sinh Hoàng Thân thể hiện giọng hát trầm ấm, truyền cảm với bản hit "Anh" của Hồ Quỳnh Hương. Tuy nhiên, khi đến đoạn điệp khúc, anh chàng lại chuyển sang hát "Tình yêu màu nắng" của Đoàn Thúy Trang khiến cho mọi người "há hốc mồm".

Thí sinh Vũ Thị Châu mặc bộ áo dài cách tân, cất tiếng hát cao vút đầy ấn tượng với ca khúc "Mưa bay tháp cổ" theo phong cách Dân gian đương đại.

Giám khảo Nguyễn Quang Dũng và Mỹ Tâm đều đồng lòng chọn thí sinh Hoàng Thân vào vòng Tỏa sáng. Trong khi đó, anh chàng Nhật Minh giành được số lượt bình chọn cao nhất của khán giả để đi tiếp vào vòng trong.

Vòng 2

Nguyễn Hải Phong chọn ca khúc "Tan biến: là đề bài cho các thí sinh cover trong vòng Tỏa sáng.

Chủ nhân bản hit chọn thí sinh Nhật Minh trình diễn trước. Bắt đầu tiết mục của mình, nam thí sinh tiếp tục phô diễn sở trường thổi sáo điêu luyện cùng chất giọng da diết tình cảm. Còn đối với Hoàng Thân, anh chàng chinh phục cả khán phòng với chất giọng nam cao vút.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong lựa chọn sự sáng tạo, khác hẳn bản gốc nên quyết định trao giải thưởng trị giá 50 triệu đồng cho anh chàng Nhật Minh. Bên cạnh đó, anh chàng Hoàng Thân cũng nhận được giải thưởng 10 triệu đồng.

Theo QuangMt (Trí Thức Trẻ)