Mỹ Tâm cười như được mùa khi nhạc của mình bị thí sinh biến thành Bolero

Tập 7 chương trình "Phiên bản hoàn hảo" đã chính thức lên sóng vào lúc 21h30, thứ Tư, ngày 19/04/2017 trên kênh HTV7.

Bộ ba giám khảo

Vòng thể hiện

Thí sinh Lệ Ngọc xuất hiện trên sân khấu trong tà áo dài trắng cùng mái tóc đen dài thướt tha. Thoạt đầu khi giai điệu nhạc trữ tình vang lên, Mỹ Tâm liền trách móc Cẩm Ly không nhận ra thí sinh hát dòng nhạc Bolero - sở trường của "chị Tư". Tuy nhiên ngay sau đó, Mỹ Tâm được một phen kinh ngạc khi phát hiện cô gái đang cover chính ca khúc hit "Nụ hôn bất ngờ" của mình. Đoạn điệp khúc tiếng Anh "Oh first kiss, you make me happy" được hát theo phong cách trữ tình, Bolero khiến Mỹ Tâm ôm bụng, cười lăn.

Thí sinh Lệ Ngọc

4 chàng trai nhóm 4SUS mash-up hit Hồ Ngọc Hà: "Gửi người yêu cũ - Tìm lại giấc mơ - Xin hãy thứ tha". Không giám khảo nào được điểm dự đoán trong phần thi đầu tiên.

4 chàng trai nhóm 4SUS

Cặp đôi Phan Anh – Khánh Uyên trong trang phục cùng tông đỏ mang đến chương trình bản mash-up một loạt ca khúc nổi tiếng như "Apologize", "Lặng thầm một tình yêu", "Yêu mình anh"… Kết thúc tiết mục, cặp thí sinh Phan Anh – Khánh Uyên cho biết bản mash-up được phối theo phong cách Pop. Tiết mục này đã mang lại cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng điểm dự đoán đầu tiên trong đêm thi.

Cặp đôi Phan Anh – Khánh Uyên

Nhóm Tia Chớp Bạc xuất hiện trên sân khấu trong trang phục cổ trang bộ phim "Mỹ nhân kế" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và cover lại chính ca khúc nhạc phim mang tên "Chờ người nơi ấy". Tiếp tục dự đoán chính xác thể loại cover là Rock, Nguyễn Quang Dũng là giám khảo có điểm số cao nhất và anh đã đặc cách cho thí sinh nhóm Tia Chớp Bạc vào vòng trong. Còn lại khán giả bình chọn cho Lệ Ngọc – cô gái đã cover hit Mỹ Tâm theo phong cách Bolero.

Nhóm Tia Chớp Bạc

Vòng tỏa sáng

Ca sĩ Cẩm Ly thể hiện ca khúc sôi động "Thím Hai Lúa" cùng với vũ đoàn. Đây cũng chính là đề bài cho các thí sinh cover.

Cẩm Ly

Lượt thi đầu tiên thuộc về thí sinh Lệ Ngọc. Cô nàng biến tấu lại bản hit của Cẩm Ly theo phong cách Pop sở trường. Trong khi đó, Tia Chớp Bạc band sáng tạo trình diễn một hoạt cảnh mở đầu phần thi. Ban nhạc mang đến chương trình một tiết mục sôi động, tràn đầy năng lượng cùng màn đánh trống điệu nghệ.

Sau cùng, Cẩm Ly đã bình chọn cho Lệ Ngọc với lập luận bản phối của cô nàng đã phá cách hoàn toàn giai điệu của bản gốc cùng phong cách biểu diễn tự tin, không gò bó.

Tập 8 chương trình "Phiên bản hoàn hảo" sẽ được lên sóng vào lúc 21h30, thứ Tư, ngày 26/04/2017 trên kênh HTV7.

Theo Trí thức trẻ