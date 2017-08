Mr. Đàm: 'Cẩm Ly may mắn có được Minh Vy'

Cẩm Ly và Đàm Vĩnh Hưng hội ngộ tại họp báo 'Tuyệt đỉnh song ca' mùa hai, sáng 29/8 tại TP HCM. Mùa trước, họ cũng làm giám khảo. Mùa này, vì một số lý do riêng, Cẩm Ly định từ chối lời mời trở lại chương trình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ được Mr. Đàm nhắn tin 'rủ rê' liên tục nên đã nhận lời.

Năm ngoái, Cẩm Ly cùng đội Đan Trường còn Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ nằm trong một đội. Format chương trình năm nay thay đổi, mỗi đội gồm một ca sĩ và một nhạc sĩ.

Cẩm Ly cùng đội ông xã cô - nhạc sĩ Minh Vy (còn gọi là đạo diễn Hữu Minh). Mr. Đàm hết lời khen ngợi Minh Vy. Anh nói: 'Cẩm Ly may mắn khi được cặp với Minh Vy. Đó là một người đầy tài năng, chuyên môn giỏi, 'ma quỷ' trong việc tính toán bài vở'. Ban đầu, khi thấy Cẩm Ly định không tham gia, Mr. Đàm tính 'giành' nhạc sĩ Minh Vy về với đội mình.

Cẩm Ly chia sẻ, việc ngồi chung ghế giám khảo với ông xã khiến chị thấy thoải mái, an tâm hơn. Anh sẽ giúp chị một cách công khai trong việc dựng bài vở cho thí sinh, thay vì chỉ giúp thầm lặng như năm ngoái.

Tại họp báo, nhạc sĩ Minh Vy cũng bày tỏ quan điểm về chuyện anh từng viết trên trang cá nhân rằng không làm việc với Quang Lê nữa. Anh cho biết, sau một thời gian, anh nhận thấy Quang Lê có bản tính trẻ con, nên anh đã bỏ qua những chuyện không đáng để tiếp tục hợp tác trong công việc.

Đồng tình quan điểm của Minh Vy, Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận lúc đầu anh cũng khó chịu với cách xử sự của Quang Lê, nhưng giờ anh thấy nam ca sĩ thực chất có tính cách 'phổi bò' và lại như... em bé nên anh không giận hờn gì nữa.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cùng đội Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai chia nhau việc chăm sóc, lo lắng cho học trò. Mấy ngày nay, ngày nào họ cũng làm việc cùng thí sinh đến 2h sáng.

Nhạc sĩ Hoài An cùng đội Quang Lê. Sáng nay ca sĩ hải ngoại vắng mặt nên chỉ có Hoài An dự họp báo. Hoài An hiện là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình truyền hình.

Ca sĩ Chí Thiện sẽ dẫn dắt chương trình.

'Tuyệt đỉnh song ca 2017' phát sóng lúc 21h thứ ba hàng tuần trên kênh THVL1, bắt đầu từ 12/9.

Ảnh: Maison de Bil

Theo Ngoisao.net