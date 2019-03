'Mối tình đầu của tôi': Vì Lan Ngọc, Bình An đã khiến Chi Pu đau đớn

Tập 28 của phim truyền hình Mối tình đầu của tôi vừa lên sóng vào tối 12/3/2019. Trong tập này, chuyện yêu đương lằng nhằng giữa bộ tứ Nam Phong (Bình An) - An Chi (Lan Ngọc) - Minh Huy (Bê Trần) - Hạ Linh (Chi Pu) lại tiếp tục khiến khán giả phải xoay vòng chóng mặt.

Tiếp nối diễn biến trong tập trước, trái ngược với hình ảnh "cuồng phong" lạnh lùng, cố chấp thường ngày, Nam Phong đã ngã quỵ trong màn mưa, run lẩy bẩy. Trong khoảnh khắc Nam Phong yếu đuối nhất, thái độ lo lắng, che chở của cô trợ lý An Chi đã khiến anh nhớ đến khoảnh khắc khi còn bé của mình và mối tình đầu - cô gái duy nhất biết được nỗi sợ của anh. Vì thế mà trước mặt An Chi, Nam Phong đã bật thốt lên trong vô thức rằng: "An Chi à".

An Chi lầm lũi quay lưng khi bị Nam Phong từ chối phũ phàng.

Tuy nhiên, sau khi trấn tĩnh lại, Nam Phong vẫn cố chấp đuổi An Chi đi vì không muốn bị cô thấy vẻ yếu đuối của anh. Chân thành đối đãi nhưng cuối cùng nhận lại cái kết đắng, An Chi nén nước mắt chỉ dám âm thầm đứng nhìn anh rời đi từ xa.

Về phía Hạ Linh (Chi Pu) vì muốn chấm dứt mọi chuyện với Nam Phong nên cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của Minh Huy (Bê Trần). Tuy nhiên, vì màn dầm mưa đến bật khóc nên Nam Phong phải cáo lỗi cuộc hẹn với Hạ Linh. Nghe giọng nói thều thào xin lỗi của Nam Phong qua điện thoại, Hạ Linh vô cùng lo lắng. Ngay lập tức, Hạ Linh đành "trọng sắc khinh bạn" mà bỏ Minh Huy ở lại quán café một mình để đi tìm Nam Phong.

Hạ Linh gọi điện nhờ vả Minh Huy đóng vai chồng sắp cưới của cô.

Dù không biết chính xác địa chỉ nhà Nam Phong nhưng Hạ Linh vẫn bất chấp phóng xe đến chung cư mà anh đang ở. Vì vậy, vô tình nhưng hữu ý trong lúc đang bối rối nghĩ cách để tìm ra nhà Nam Phong, Hạ Linh đã bắt gặp anh chàng đang ngồi bệt ngay tại hầm gửi xe. Tiểu thư Hạ Linh đích thân xoắn tay vào bếp nấu cháo cho Nam Phong khiến anh vô cùng xúc động, mặc kệ người đang mệt lả, đi còn không vững nhưng anh vẫn cố đến sau lưng Hạ Linh chỉ để hỏi lý do tại sao cô biết nhà mình rồi xin lỗi vì cho cô "leo cây".

Trong lúc Hạ Linh đang bận trổ tài nữ công gia chánh để phục vụ Nam Phong, cô nàng An Chi vẫn ngây thơ hồn nhiên vừa sấy tóc vừa độc thoại, chuẩn bị kể lể cho Hạ Linh nghe mình hạnh phúc thế nào sau khi trải qua đêm mưa lãng mạn với Nam Phong. Lo Nam Phong dầm mưa bị cảm nhưng ngại phải gặp mặt anh chàng, An Chi liền nhờ Minh Huy đem thuốc và cháo đến cho tình cũ. Dù ngoài miệng mắng An Chi "lo chuyện bao đồng", "lạy ông tôi ở bụi này" nhưng Minh Huy tốt bụng vẫn giúp đỡ cô "em gái mưa".

Hạ Linh lo lắng khi Nam Phong gần như ngất xỉu.

An Chi nhờ vả Minh Huy mang cháo đến nhà Nam Phong.

Tập 29 của Mối tình đầu của tôi sẽ được phát sóng vào 20g00 thứ Tư, ngày 13/3 trên kênh VTV3.

Theo Thu Thảo (Helino)