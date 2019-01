Mối tình đầu của tôi - Tập 9: An Chi ức phát khóc vì bị Nam Phong sỉ nhục, dọa sa thải

Tiếp theo tập trước, ở tập 9 Mối tình đầu của tôi , những tưởng sẽ êm ả trải qua ngày làm việc cuối cùng tại Her mode, An Chi (Lan Ngọc) lại bị Nam Phong (Bình An) mắng xối xả ngay tại phòng họp trước mặt các đồng nghiệp.

Ấm ức vì bị mắng oan, An Chi nhất quyết bám theo Nam Phong để giải thích, minh oan cho mình. Nhưng do quá căng thẳng, An Chi càng khiến Nam Phong nổi nóng, sỉ nhục cho rằng cô không xứng đáng với cái tên Võ An Chi.

Không cam lòng khi bị Nam Phong coi thường, An Chi tìm đến Hạ Linh (Chi Pu) để tâm sự. Nhờ sự khuyên ngăn hết lời từ cô bạn thân, cuối cùng An Chi đã quyết định không việc gì phải nghỉ việc.

Ở một diễn biến khác, Phi Yến (Thạch Huyền) vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Tổng biên tập Lala (Xuân Lan) với cháu trai đang làm việc tại phòng biên tập Her mode. Tham vọng trở thành con dâu gia đình giàu có, Phi Yến bắt đầu điều tra các nhân viên nam trong phòng biên tập.

Áp đặt môi trường làm việc của Vouge Mỹ vào Her mode, sự nghiêm túc, hà khắc khiến Nam Phong bắt đầu trở thành kẻ đáng ghét trong lòng các đồng nghiệp tại phòng Biên tập, kể cả Tổng Biên tập Lala cũng bị "áp suất" của Nam Phong làm cho "đóng băng".

Tập 10 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 tối nay (ngày 31/1) trên kênh VTV3.