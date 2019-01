"Mối tình đầu của tôi" tập 6: Nam Phong khiến An Chi xiêu lòng bởi tình huống này trong thang máy

Mở đầu tập 6 phim Mối tình đầu của tôi, mang tâm trạng rối bời trở lại phòng Biên tập, chưa nghĩ ra kế sách để tránh mặt Nam Phong (Bình An đóng), An Chi (Lan Ngọc đóng) vô cùng tức giận khi biết một phần nguyên nhân mình được nhận đến phòng Biên tập chính là do anh chàng Minh Huy (B Trần đóng) nhúng tay vào.

Bởi, sau khi khiến cho An Chi bị mọi người hiểu lầm, Minh Huy đã thú nhận với Trưởng phòng Hà Đỗ (Diễm Châu) mọi sự thật về trò đùa tai quái của mình. Sự tốt bụng "không đúng chỗ" của Minh Huy càng khiến An Chi ngày càng cảm thấy anh chàng trở nên chướng mắt.

Bất lực với trò đùa dai của Minh Huy, An Chi tìm đến cứu viện Hà Đỗ. Thế nhưng, nhận ra An Chi là con gái của sếp cũ, Hà Đỗ không những yêu quý nhiều hơn mà cô còn tận tình muốn chỉ dạy, truyền đạt kinh nghiệm làm báo lại cho An Chi. "Tiến thoái lưỡng nan", An Chi vẫn không thể nào tìm được cách rời khỏi phòng Biên tập tạp chí.

Vô tình bị kẹt trong thang máy cùng Nam Phong, tâm trạng của An Chi trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Một phần do cô mắc phải căn bệnh hội chứng sợ phòng kín, mặt khác là sợ Nam Phong nhận ra mình.

Điều khiến An Chi không ngờ nhất là trong lúc cô hoảng sợ, Nam Phong lại dùng bản nhạc mà cô từng chia sẻ cho anh khi xưa để giúp cô xoa dịu tâm trạng của mình.

Ở một diễn biến khác trong tập này, Hạ Linh (Chi Pu) bất đắc dĩ đón tiếp một vị khách không mời mà đến ngay tại khách sạn là mẹ kế của cô (do Hạnh Thúy thủ vai). Lơ đi ánh nhìn chướng mắt từ Hạ Linh, bà cố tình đến gặp mặt chỉ đến để nhắc nhở cô phải về nhà trong ngày sinh nhật của ba mình.

Tại sao Hạ Linh lại có thái độ đó với mẹ kế của mình?

Những tập tiếp theo của Mối tình đầu của tôi vào tối các ngày thứ 2,3,4,5 lúc 20h00 trên kênh VTV3.

Theo VTV