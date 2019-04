Mối tình đầu của tôi - Tập 51: Chẳng ưa gì nhau, Nam Phong vẫn phải xuống nước cầu xin Minh Huy

Tạp chí Her mode nháo nhào vì bị Minh Huy quyết định... nghỉ việc

Trong tập 51 phim Mối tình đầu của tôi, tìm được niềm vui trong chuyện tình cảm nhưng Nam Phong (Bình An) vẫn gặp khó khăn chồng chất trong công việc. Ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng, văn phòng Her mode lại một lần nữa nháo nhào trước thông tin Minh Huy (B Trần) sắp nghỉ việc để đầu quân sang tạp chí của đối thủ. Bị mọi người chất vấn dồn dập nhưng Minh Huy vẫn dửng dưng lấy lý do "Người ta còn trẻ, còn phải bay nhảy chứ" để biện hộ cho quyết định nghỉ việc của mình.

Her mode dù vẫn chưa thể dẫn đầu nhưng nhờ sự "bóc lột" của Giám đốc sáng tạo Nam Phong đã dần lấy lại được vị thế, đạt doanh thu tiến bộ vượt bậc trên thị trường. Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi một ai nên Her mode chỉ còn một tháng để níu kéo sự sống cho mình, đến ngay cả Tổng biên tập Lala (Xuân Lan) người thường không quan tâm đến thế sự nay cũng sốt ruột yêu cầu các nhân viên tòa soạn phải chăm chỉ để đạt vị trí số một càng sớm càng tốt.

Nam Phong tiết lộ bí mật của Her mode để níu kéo Minh Huy

Biết những áp lực Nam Phong đang gánh chịu, An Chi (Lan Ngọc) khuyên cậu bạn nên nói hết sự thật với các cộng sự để họ có thể chia sẻ công việc với anh. Tuy nhiên, Nam Phong không đồng ý, lo lắng sẽ khiến mọi người bị áp lực nhiều hơn.

Đồng thời, vì sự sống còn của tạp chí, Nam Phong đã tìm gặp Minh Huy để thuyết phục anh chàng ở lại. Nam Phong thẳng thắng cho hay trên phương diện cá nhân, anh vốn chẳng ưa gì Minh Huy vì anh chàng này quá phiền phức nhưng về công việc thì anh luôn đánh giá cao. Nam Phong cũng tiết lộ tình cảnh nguy cấp số báo kỷ niệm 20 năm chính là cơ hội cuối cùng của Her mode, anh cầu xin Minh Huy suy nghĩ lại và thay đổi quyết định của mình.

Dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi, Hạ Linh và An Chi tiếp tục làm bạn thân

Trống vắng vì Minh Huy im hơi lặng tiếng, lén lút quay về nhà trọ, An Chi càng đau lòng hơn khi nhìn thấy chậu hoa tỷ muội - biểu tượng tình bạn giữa cô và Hạ Linh bị héo khô héo quắt. Trong lúc An Chi còn đang bận than thở, tiếc nuối thì Hạ Linh (Chi Pu) bất ngờ về nhà khiến cô nàng cuống cuồng tìm chỗ trốn nhưng bất thành. Hạ Linh đã chủ động giữ tay An Chi ở lại, cả hai chính thức ngồi lại đối mặt với những khổ tâm trong lòng.

Hạ Linh tâm sự: "Tôi chẳng dám đối diện với bà vì thấy mình chẳng xứng đáng với tình cảm của bà dành cho tôi. Tôi còn tham lam vào những thứ mà tôi không được phép tham lam nữa. Cứ mỗi lần về nhà thấy bà tôi xấu hổ lắm, tôi chả biết phải nói gì nữa, chả biết phải bắt đầu từ đâu nên tôi im lặng luôn, để trốn tránh mấy thứ mà tôi gây ra".

Cuối cùng mọi hiểu lầm, khúc mắc giữa hai cô bạn thân đã được xí xóa bằng một cái ôm chặt và bữa ăn do đích thân Hạ Linh chiêu đãi. Hạ Linh cũng thông báo cho An Chi biết cô đã nghỉ việc tại khách sạn để bắt đầu sống độc lập, không dựa dẫm vào mối quan hệ của gia đình.

Liệu lời thỉnh cầu của Nam Phong có khiến Minh Huy phải suy nghĩ lại? Số phận của các nhân viên Her mode sẽ ra sao nếu như tạp chí này đóng cửa?

Tập 52 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 hôm nay (23/4) trên kênh VTV3.

Theo VTV