Mối tình đầu của tôi (tập 51-54): Nam Phong lần đầu hôn An Chi, Minh Huy tung đồng xu chọn ra đi hay ở lại?

Diễn biến đáng chú ý nhất của phim Mối tình đầu của tôi trong tuần trước là Nam Phong (Bình An) đã tự mình phát hiện ra An Chi giả và nhận ra An Chi thật. Tuy nhiên, sau khi hai nhân vật chính nhận ra nhau, dường như vẫn còn khá nhiều rắc rối kéo theo.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 51-54 tuần này trên đây, Nam Phong đã hỏi thẳng mặt Minh Huy (B Trần) về lý do một phóng viên bình thường như anh lại có thể ở phòng VIP dài hạn trong một khách sạn 5 sao. "Rốt cuộc anh là ai?" - Nam Phong cảm thấy khó hiểu về anh chàng nhân viên cấp dưới này.

Có vẻ như Minh Huy đã băn khoăn về chuyện rời khỏi tạp chí Her Mode, bởi vậy, trong trích đoạn trên đây, An Chi (Lan Ngọc) đã nhảy lên vì vui sướng khi biết tin anh ở lại Her Mode. Tuy nhiên, anh chàng đã "cảnh cáo" An Chi chớ làm vậy kẻo trái tim anh lại rung động.

Tiếp tục là đồng nghiệp như xưa, An Chi luôn có những phút giây vui vẻ, vô tư bên chàng trai "lầy lội" Minh Huy. Anh luôn tìm cách trêu chọc hay làm trò cười cho cô nàng "Annabelle".

Tuy nhiên, dường như càng trở lại làm đồng nghiệp thân thiết, Minh Huy càng không thể làm chủ con tim của mình khi hàng ngày đối mặt, gặp gỡ An Chi. Trong trích đoạn trên đây, anh có vẻ rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định đi hay ở, vì thế, anh đã phải dùng đến cách tung đồng xu.

"Nếu mặt ngửa, tôi sẽ ra đi đầu không ngoảnh lại, mặt sấp sẽ bằng mọi giá tôi sẽ giữ cô lại bên tôi" - Minh Huy khẳng định trước mặt An Chi.

Bên cạnh mối quan hệ khó xử với Minh Huy, An Chi lại bắt đầu tình yêu tuyệt đẹp với Nam Phong sau khi hai người nhận ra nhau. Anh chàng Giám đốc sáng tạo của tạp chí Her Mode không ngừng nghĩ ra cách để gần gũi hơn với mối tình đầu của mình. Trong trích đoạn trên đây, Nam Phong đã mạnh dạn hôn trộm lên mũi An Chi và được đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc của cô nàng.

Cuối cùng, Minh Huy sẽ ra đi đầu không ngoảnh lại hay bằng mọi cách giữ An Chi ở bên? Chuyện tình của Nam Phong và An Chi sẽ ra sao khi có hai người - Minh Huy và Hạ Linh - gây khó xử ở giữa?

Các tập 51 - 54 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 thứ Hai, Ba, Tư, Năm (từ 22-25/4) trên kênh VTV3.

Theo VTV