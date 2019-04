Mối tình đầu của tôi - Tập 46: Dù bị thương vì tai nạn, Minh Huy vẫn trốn bệnh viện chạy đến bên lúc An Chi buồn

An Chi đau lòng phát hiện màn đóng giả của Hạ Linh

Ở tập 46 phim Mối tình đầu của tôi , cả Nam Phong (Bình An) và Minh Huy (B Trần) đều vội vàng lao tới chỗ xảy ra tai nạn ở quận 2 bởi họ nghĩ nạn nhân có thể là An Chi (Lan Ngọc). Tuy nhiên, hóa ra, An Chi không liên quan gì tới vụ tai nạn, cô chỉ không may bị hỏng xe và phải hoãn lại buổi phỏng vấn. Điều này khiến cho cả An Chi và Nam Phong điều thấy ngượng ngùng về cái ôm bất thình lình trước đó.

Nhưng nhờ có vụ tai nạn, An Chi mới nhìn thấy được sự lo lắng của Nam Phong dành cho mình. Anh đã không ngại mưa gió chỉ để đến bên cạnh cô. Điều này khiến An Chi cảm thấy rất cảm kích, cô quyết định sẽ nói hết mọi sự thật trước mặt anh.

Nhưng ngay giây phút quyết định ấy, An Chi lại tình cờ bắt gặp Hạ Linh (Chi Pu) và vô tình biết được màn kịch mà Hạ Linh lâu nay vẫn giấu kĩ. Đau lòng khi nhìn thấy bạn thân lừa dối ngay trước mặt mình, An Chi sụp đổ hoàn toàn.

Minh Huy bỏ bệnh viện, chạy đến an ủi An Chi

Sau khi phát hiện Hạ Linh vẫn đóng giả mình để hẹn hò với Nam Phong, An Chi đau lòng tột độ. Cô đi vô định trong trời tối, những hình ảnh về Hạ Linh hiển hiện trong đầu cô.

Đúng lúc An Chi cô đơn, đau khổ, thất vọng như vậy, Minh Huy đã gọi điện để hỏi thăm. Biết "Annabelle" đang ngồi ở công viên một mình, dù bị thương đang phải nằm viện, Minh Huy vẫn bỏ bệnh viện, chạy tới an ủi cô.

Đặc biệt, khi nghe An Chi thú nhận thích Nam Phong rất nhiều và muốn nói hết sự thật cho anh ta, Minh Huy đã đau lòng vô cùng. Dù vậy anh vẫn cất giấu sự buồn bã đó vào trong lòng mà tươi cười động viên, cổ vũ An Chi. Tiếc rằng, An Chi không nhận ra tấm chân tình đó của Minh Huy.

Cuối cùng, mối quan hệ của An Chi – Nam Phong – Hạ Linh sẽ đi về đâu? Và tình bạn giữa hai nhân vật chính sẽ thay đổi như thế nào? An Chi sẽ làm gì để đối mặt với tất cả mọi thứ, đặc biệt là màn lừa dối từ chính bạn thân nhất của mình?

Tất cả sẽ được bật mí vào các tập tiếp theo của bộ phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào vào 20h00 các ngày từ thứ 2 – thứ 5 trên kênh VTV3.

Theo VTV