Mối tình đầu của tôi - Tập 44: Nam Phong bị lỡ cuộc họp quan trọng, An Chi sẽ ra tay "chữa cháy"

Trong trích đoạn giới thiệu tập 44 phim Mối tình đầu của tôi trên đây, Tổng biên tập Lala (Xuân Lan đóng) đã đề nghị Giám đốc sáng tạo Nam Phong (Bình An đóng) thay mình thuyết trình trước Hội đồng quản trị về lễ kỷ niệm 20 năm tạp chí Her mode.

Tổng biên tập Lala muốn khoe với Hội đồng quản trị rằng bà đã thuê được một nhân sự cao cấp từ tạp chí Vogue danh giá về làm việc cho Her mode. Bà cũng muốn Nam Phong phải thuyết trình làm sao để Hội đồng quản trị rót tiền cho tạp chí Her mode tổ chức một lễ kỷ niệm 20 năm chỉn chu và hoành tráng nhất.

"OK, không thành vấn đề. Tôi đồng ý" - Nam Phong tự tin với nhiệm vụ mà bà Lala giao phó.

Tuy nhiên, khi tất cả mọi người đã đến đông đủ thì vẫn không thấy Nam Phong đâu. Riêng chỉ có An Chi (Lan Ngọc đóng) đoán ra lý do khiến anh vắng mặt - trời đang mưa to mà Nam Phong bị ám ảnh và sợ hãi mỗi khi gặp mưa.

Liệu cô sẽ chạy đến "giải cứu" anh hay thay mặt anh thuyết trình trước Hội đồng quản trị?

Nam Phong vốn là người nghiêm túc trong công việc. Vì thế, anh đã cúi đầu xin lỗi Tổng biên tập Lala sau khi không đến được cuộc họp quan trọng đó. Mặc bà mắng chửi, Nam Phong cũng chỉ luôn miệng nói xin lỗi mà không một lời giải thích.

Tập 44 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 hôm nay (9/4) trên kênh VTV3.

Theo VTV