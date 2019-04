Mối tình đầu của tôi - Tập 41: Minh Huy giục giã Hạ Linh nói sự thật, kẻo mất hết tất cả

Trong trích đoạn giới thiệu tập 41 phim Mối tình đầu của tôi trên đây, Nam Phong (Bình An đóng) dành rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng cho số báo đặc biệt. Vì thế, bất kỳ sai sót nào của nhân viên cũng khiến anh nổi giận.

Thấy hai cô nhân viên chụp mẫu thiết kế để khoe lên Facebook trong khi tạp chí chưa phát hành, Nam Phong tức phát điên, thậm chí mắng nhân viên: "Não của các cô để làm gì?".

Diễn biến đáng chú ý trong tập 41 là Minh Huy (B Trần) đã nói hết sự thật - những gì anh biết cho Hạ Linh (Chi Pu đóng). Anh thúc giục Hạ Linh phải tự nói ra tất cả sự thật trước khi mọi chuyện đi quá xa. Anh không thể ngồi im nhìn Hạ Linh diễn kịch trước mặt An Chi (Lan Ngọc đóng).

Minh Huy báo cho Hạ Linh về kế hoạch gặp nhau tối nay giữa An Chi và Nam Phong. An Chi dự định sẽ nói sự thật cho Nam Phong trong cuộc hẹn này. Vì thế, Minh Huy khuyên Hạ Linh nên nói ra sự thật trước khi An Chi nói. Như vậy, cô mới không mất đi người bạn là Nam Phong và cô bạn thân thiết là An Chi.

Liệu nghe Minh Huy khuyên như vậy, Hạ Linh có đủ dũng cảm và quyết tâm để nói ra sự thật?

Tập 41 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 hôm nay (3/4) trên kênh VTV3.

Theo VTV