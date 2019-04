Mối tình đầu của tôi - Tập 40: Cuối cùng, Nam Phong đã nhận ra An Chi?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 40 phim Mối tình đầu của tôi trên đây, Minh Huy (B Trần đóng) sau khi tỏ tình với An Chi (Lan Ngọc đóng) vẫn không thay đổi cách ứng xử. Anh vẫn luôn bỡn cợt, trêu đùa cô đồng nghiệp tóc xù.

Vì bị rách quần nên anh phải cõng An Chi để che đi vết rách cho đỡ xấu hổ. Tuy nhiên, hình ảnh Minh Huy cõng An Chi lại vô tình bị Nam Phong (Bình An đóng) nhìn thấy. Anh mải nhìn tới mức bị đụng xe.

Trong khi đó, Hạ Linh biết bạn trai bị đụng xe nên vô cùng lo lắng. Cô nhất quyết đòi đưa Nam Phong đi khám. Trước sự lo lắng của bạn gái, Nam Phong đã ôm chặt cô vào lòng.

Diễn biến đáng chú ý trong tập 40 là khoảnh khắc Nam Phong nghe thấy An Chi nói câu nói quen thuộc: "Đi thôi nà!". Lần này, anh đã kịp chạy đến kéo tay cô nàng lại.

Liệu cả hai có nhận ra nhau ở tình huống này?

Tập 40 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 hôm nay (2/4) trên kênh VTV3 để xem diễn biến tiếp theo.

Theo VTV