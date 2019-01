"Mối tình đầu của tôi" tập 4: Mặc Hạ Linh hết lời khen là "soái ca", An Chi vẫn chặn Facebook Nam Phong

Trong tập 4 phim Mối tình đầu của tôi, sau khi Hạ Linh (Chi Pu) giả danh An Chi đi gặp Nam Phong (Bình An) theo lời đề nghị của An Chi, cô đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Nam Phong. Trước đó, trong đầu Hạ Linh nghĩ rằng Phong vẫn là cậu "Phong ngáo" ngày xưa, không đáng để cho An Chi ngày đêm thương nhớ như vậy.

Tuy nhiên, sau 15 năm, Nam Phong từ Mỹ trở về và hoàn toàn thay đổi. Từ ngoại hình đến tính cách của anh chàng đều khiến Hạ Linh tấm tắc khen "chuẩn soái ca".

Hai cô nàng vừa uống bia, vừa tâm sự về Nam Phong.

Càng nghe những lời khen của Hạ Linh về Nam Phong, những ký ức với cậu bạn thời thơ ấu càng luẩn quẩn trong đầu An Chi.

Những kỷ niệm đẹp đẽ thời ấu thơ với Nam Phong khiến An Chi không thể quên.

Cuối cùng, An Chi đã lấy hết quyết tâm để quên đi mối tình đầu bằng cách cắt đứt mối quan hệ với cậu bạn này - chặn Facebook Nam Phong. Trước đó, Phong đã rất vui sướng khi tìm được Facebook "Vo An Chi".

Dù rất buồn nhưng An Chi vẫn đưa ra quyết định cắt đứt liên hệ với Nam Phong.

Liệu An Chi cố tình cắt đứt liên hệ với Nam Phong nhưng cô có ngờ được "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"? Hai người sẽ còn gặp lại nhau không?

Tập 5 phim Mối tình đầu của tôi được phát sóng vào 20h thứ Tư (23/1) trên kênh VTV3.

Theo VTV