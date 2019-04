Mối tình đầu của tôi - Tập 39: Minh Huy tỏ tình An Chi, Hạ Linh hôn Nam Phong

Trong trích đoạn giới thiệu tập 39 phim Mối tình đầu của tôi trên đây, An Chi (Lan Ngọc đóng) cho Minh Huy (B Trần đóng) biết rằng cô đã rất đau lòng khi biết anh mất em gái. Vì thế, cô luôn cố gắng đối xử tốt với anh giống như anh trai. Vậy mà hóa ra Minh Huy lại nói đùa khiến cô rất tức giận.

Trước tình cảm của An Chi, Minh Huy thú nhận: "Anh nghĩ anh đã thích em rồi đấy".

Trong lúc Minh Huy và An Chi đang tranh luận, vô tình Minh Huy nhìn thấy Hạ Linh (Chi Pu đóng) hôn Nam Phong (Bình An đóng). Vì thế, anh giả vờ ôm An Chi đánh lạc hướng, để cô không nhìn thấy cảnh tượng đó.

Về nhà, An Chi hồn nhiên nói với cô bạn thân Hạ Linh rằng dù người đàn ông đó là ai thì cô luôn ủng hộ tình yêu của hai người. Trước tình cảm và sự vô tư của An Chi, Hạ Linh rất đau lòng, cảm thấy dằn vặt lương tâm.

Cô khóc và dặn lòng rằng chỉ ở cạnh Nam Phong 2 tháng thôi, rồi sau đó cô sẽ thú nhận với An Chi tất cả.

Tập 39 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 hôm nay (1/4) trên kênh VTV3.

Theo VTV