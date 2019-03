Mối tình đầu của tôi - Tập 38: Đã đến lúc Nam Phong vui vẻ bên An Chi, hờ hững với Hạ Linh

Mở đầu tập 38 phim Mối tình đầu của tôi , An Chi (Lan Ngọc) tuy bị Phi Yến (Huyền Thạch) và Lê Minh (Mạnh Lân) chen ngang nhưng vẫn tiếp tục tìm mọi cơ hội để bày tỏ cùng Nam Phong (Bình An). Dồn hết can đảm, An Chi kể về kỉ niệm với một người bạn thời thơ ấu mà cô từng muốn chôn vùi. Khi sắp sửa nói ra người bạn ngày xưa ấy là ai thì Minh Huy (B Trần) bất ngờ xuất hiện.

Sợ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", khi biết Nam Phong một mình ở cùng An Chi, Minh Huy đã lặn lội từ Sài Gòn đến Mũi Né. Sự xuất hiện của Minh Huy khiến An Chi mất đi cơ hội giãi bày cùng Nam Phong.

Xem ảnh do Nam Phong chụp, Minh Huy cũng tình cờ phát hiện mối quan hệ tay 3 giữa Nam Phong - An Chi và Hạ Linh (Chi Pu đóng).

Sau chuyến đi công tác, An Chi vẫn quyết định tiết lộ bản thân với Nam Phong, dù đã bị hụt 2 lần. Cô lựa chọn sẽ không chôn vùi đi quá khứ mà sẽ sống thật chính mình.

Khi nhận thấy tình cảm giữa An Chi và Nam Phong ngày càng trở nên tốt đẹp, Minh Huy đã lo lắng. Vì Minh Huy biết rõ anh đã có cảm tình với An Chi và không hề muốn cô thành đôi với Nam Phong.

Trong khi đó, Nam Phong cảm thấy vui vẻ khi ở bên An Chi, anh cũng quên gọi điện cho Hạ Linh luôn. Sốt ruột nên Hạ Linh đã chủ động nhiều lần gọi cho anh nhưng anh đều bận bịu không quan tâm đến cô nàng.

Liệu sự ích kỷ của Minh Huy có khiến anh nói ra sự thật về mối tình tay 3 của An Chi - Nam Phong - Hạ Linh? Sẽ ra sao nếu An Chi biết được Hạ Linh đang yêu Nam Phong? Cô sẽ đi theo tiếng gọi của con tim hay gìn giữ tình bạn với Hạ Linh?

Các tập tiếp theo phim Mối tình đầu của tôi vào 20h00 từ thứ Hi đến thứ Năm trên kênh VTV3.