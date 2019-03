Mối tình đầu của tôi - Tập 37: Nam Phong tâm sự về biến cố gia đình, An Chi quyết định nói hết mọi sự thật?

Tập 37 phim Mối tình đầu của tôi vẫn tiếp tục xoay quanh những tình tiết về chuyến đi công tác ở Mũi Né của các nhân viên tạp chí Her Mode.

Lần đầu tiên Nam Phong (Bình An đóng) đã gọi An Chi (Lan Ngọc đóng) bằng tên chứ không phải là "cô trợ lý". Bị lật tẩy, Nam Phong lập tức khui chuyện bị An Chi suốt ngày gọi là "cuồng phong". Chính vì thế, Nam Phong yêu cầu An Chi phải đền bù 1 tỷ đồng để bù đắp những tổn thương tinh thần mà cô làm với anh.

Đặc biệt, Nam Phong đã chia sẻ những tâm tư thầm kín nhất của anh cho An Chi. Từ những tâm sự thời ấu và cả những biến cố gia đình. Cả hai thậm chí đã cùng nhau ăn tối lãng mạn tại một nhà hàng, đã cùng hát, cùng vui cùng đùa về những kỉ niệm tuổi thơ.

Bằng ấy chân thành của Nam Phong đã khiến An Chi nhận ra lâu nay Nam Phong chỉ cố tạo ra vỏ bọc lạnh lùng, còn bên trong vẫn là sự ấm áp của cậu bé Nam Phong ngày nào. Cuối cùng, An Chi cũng đã thoải mái vui vẻ bên Nam Phong nên cô quyết định dồn hết can đảm để tiết lộ mọi chuyện. Nhưng giây phút An Chi sắp sửa thốt nên lời thì "cặp đôi hoàn cảnh" Phi Yến (Huyền Thạch) - Lê Minh (Mạnh Lân) lại bất ngờ chen ngang bằng một cuộc gọi.

Liệu An Chi có tiếp tục bộc bạch hết với Nam Phong? Và Nam Phong sẽ đón nhận điều này như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tập 38 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h hôm nay (ngày 28/3) trên kênh VTV3.

Theo VTV