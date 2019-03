Mối tình đầu của tôi - Tập 36: Nam Phong lục tung mẻ lưới bí mật tìm “vật báu” cho An Chi

Mở đầu tập 36 Mối tình đầu của tôi, An Chi (Lan Ngọc) và Nam Phong (Bình An) đã trở lại đất liền. Tuy nhiên, An Chi vẫn còn khá giận Nam Phong vì anh đã không cho cô thêm thời gian để tìm chiếc thẻ nhân viên - vật báu quý giá nhất đối với cô.

Khi rời tàu, Nam Phong đã bất ngờ đưa chiếc thẻ lại cho An Chi, khiến cô sướng rơn. Nhưng An Chi không hề hay biết, Nam Phong đã phải lục tung khác các mẻ lưới chỉ để giúp cô tìm lại chiếc thẻ.

Chiếc thẻ cũng là vật khiến bà chủ Bé Nụ (Xuân Lan) làm dơ set đồ "trăm triệu" "hoa hòe hoa sói" của mình. Xuân Lan một lần nữa khiến người xem phải bật cười vì lối diễn quá nhập tâm, đi kèm tạo hình "xấu không nể nang ai", nhưng hình ảnh này cũng khó mà nhạt phai trong lòng khán giả.

Quay lại với Nam Phong và An Chi, trong những tập gần đây, Nam Phong đã dần mở lòng mình hơn với An Chi. Anh dành cho cô những cử chỉ khá tình cảm. Cũng chính vì vậy mà An Chi được dịp "ăn dưa bở". Cô nghĩ rằng Nam Phong muốn nắm tay cô. Song An Chi sớm nhận ra cô đã bị anh "xỏ mũi".

Dẫu vậy, vẫn không thể phủ nhận những cảm giác mà Nam Phong đang dành cho An Chi. Anh vui vẻ và quan tâm đến An Chi rất nhiều. Liệu có phải anh đã có cảm tình với cô trợ lý? Nhưng đến bao giờ anh mới nhận ra cô gái xấu xí bây giờ chính là thanh mai trúc mã xinh đẹp của anh thời thơ ấu?

Tập 37 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 hôm nay (27/3) trên kênh VTV3.

Theo VTV