Mối tình đầu của tôi - Tập 35: Bị bắt làm gán nợ, An Chi, Nam Phong vẫn đáng yêu hết cỡ

Mở đầu tập 35 phim Mối tình đầu của tôi , Hạ Linh (Chi Pu đóng) vô tình gặp Minh Huy (B Trần đóng) giữa đường. Có lẽ đến giờ Hạ Linh vẫn không thể hiểu được tại sao một người có khả năng dùng dịch vụ VIP của khách sạn như Minh Huy lại không thể mời cô một bữa trưa đàng hoàng. Minh Huy. Trái lại, không hề tỏ vẻ áy náy trước những lời lẽ của Hạ Linh, Minh Huy thậm chí vui vẻ đón nhận và cho đây là điểm mạnh của mình, miễn là anh vẫn "đẹp-trai-siêu-cấp-vô-địch-không-ai-bằng".

Ở một diễn biến khác, Nam Phong (Bình An đóng) và An Chi (Lan Ngọc đóng) vẫn đang chật vật ở quán nhậu trên bè Bé Nụ, cả hai bị lột đồ và phải làm thuê cho chủ quán vì tội "quỵt tiền". Khán giả đã được dịp sửng sốt khi nhìn thấy diễn viên Bình An và Lan Ngọc diện trang phục "hoa hòe hoa sói". Đặc biệt là Bình An, vốn được tạo hình là có gu thời trang lịch lãm, sang trọng, ở tập này, anh lại khiến không ít người xem "cười bò" với bộ cánh "hoa cỏ mùa xuân" như các bà thím ở chợ.

Tuy nhiên, chi tiết ấn tượng và hài hước nhất ở tập này vẫn nằm ở phân cảnh An Chi ra tay cứu Nam Phong. Khi thấy Nam Phong bị rơi xuống nước, An Chi đã nhanh tay quăng phao cứu trợ. Nhưng chính vì tài "ném đâu không trúng đó" nên cô đã khiến Nam Phong phải vùng mình ở dưới nước… thêm một thời gian.

An Chi ngay sau đó đã dùng vợt cá và kéo được Nam Phong lên bè. Chi tiết này khiến không ít khán giả phải cười ngất vì độ hậu đậu của "Anabelle".

Nam Phong nằm xuống và nhận thấy bầu trời rất đẹp. Cô nàng trợ lý cũng vui vẻ nằm cạnh anh và cùng ngắm bầu trời giống như cách của Nam Phong.

Sau đó, hai người lại bị chủ quán ép mổ cá. Phân đoạn này có lẽ khiến khán giả không nhịn nổi cười bởi sự lóng ngóng của cả hai. Đặc biệt là Nam Phong, anh chàng run bắn khi phải mổ một con cá.

May mắn cũng đã tới khi An Chi vô tình gặp một chú bạn của ba cô. Tuy ông có nhắc tới tên ba An Chi là An Tâm - chủ nhà in nhưng Nam Phong lại không hề nhận ra cô bạn thân của mình.

Nhờ chú bạn này, chủ quán đã trả tự do cho Nam Phong và An Chi. Tuy nhiên, chuẩn bị lên tàu về đất liền, An Chi lại phát hiện ra mình bị mất thẻ ra vào tòa soạn.

Xuân Lan vẫn tiếp tục tỏa sáng ở tập này. Dù không thời trang và phải diễn với tạo hình quê mùa, Xuân Lan vẫn khiến người xem phải chú ý. Khác giả chắc hẳn sẽ nhớ mãi một "chủ quán Bé Nụ" vừa lắm chiêu, vừa hung dữ và dù có xấu xí vẫn "lố" một cách duyên dáng không nể nang ai.

Những tình tiết nổi bật trên cũng đã gói gọn tập 35 của bộ phim Mối tình đầu của tôi.

Các tập tiếp theo vào 20h00 các ngày thứ 2 đến thứ 5 trên kênh VTV3.

Theo VTV