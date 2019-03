Mối tình đầu của tôi - Tập 32: Tổng Biên tập Lala mắc ói khi nhìn thấy gu thời trang tuyệt vọng của An Chi

Ở tập 32 phim Mối tình đầu của tôi , tại tòa soạn, An Chi (Lan Ngọc đóng) có ngày làm việc đầy rắc rối. Đầu tiên xuất phát từ cô nàng Phi Yến (Huyền Thạch), vốn chẳng ưa An Chi ngay từ ngày đầu đi làm nên Phi Yến cố tình đẩy nhiệm vụ cực khó cho An Chi - đó là đem giấy tờ cho Tổng Biên tập Lala ký.

Kết quả, vừa nhìn thấy "cô bé tóc xù" An Chi, người phụ nữ tôn sùng cái đẹp như Lala (Xuân Lan đóng) không thể nào chịu đựng nổi. "Rốt cuộc thì đến khi nào cô mới chịu mode lên một chút vậy?" - Lala hỏi An Chi.

Nghe An Chi nhanh nhẩu đáp lời đang cố gắng từng ngày, Lala liền bày tỏ hành động mắc ói vì gu thời trang của cô khiến bà quá sức tuyệt vọng.

Trở lại phòng Biên tập, trong cuộc họp trước chuyến công tác đi Mũi Né, Nam Phong (Bình An đóng) nhờ Minh Huy (B Trần đóng) mượn giúp máy ảnh để chụp ảnh cho bài viết du lịch. Cả phòng Biên tập quào lên trầm trồ vì phát hiện Nam Phong có thêm một tài năng mới là nhiếp ảnh.

Nhưng vô tình, Nam Phong cũng đã tạo cho Minh Huy cơ hội tiếp cận anh để tiếp tục thảo luận đề tài... chiếc quần lót. Chịu không nổi độ "nhây" của Minh Huy, Nam Phong đành nói sẽ gửi tên cửa hàng tại Mỹ để anh chàng tự tìm mua. Đạt được mục đích, Minh Huy hào hứng bao nhiêu thì Nam Phong sửng sốt bấy nhiêu về độ cuồng quần lót của anh chàng "quái dị" này.

Tập 33 phim Mối tình đầu của tôi sẽ được phát sóng lúc 20h00 hôm nay (20/3) trên kênh VTV3.

Theo VTV