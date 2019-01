'Mối tình đầu của tôi' tập 3: Lan Ngọc khóc khi chứng kiến Bình An ôm Chi Pu

Nội dung tập 3 " Mối tình đầu của tôi " tiếp diễn sau khi Nam Phong (Bình An) trở về Việt Nam và tìm lại được An Chi (Lan Ngọc) sau thời gian dài mất liên lạc. Cả hai hẹn gặp nhau nhưng trái ngang thay vì ngoại hình “dậy thì thất bại” của An Chi mà Nam Phong đã không thể nhận ra cô bạn thân của mình.

Sau khi Nam Phong qua Mỹ không lâu, do công việc làm ăn thất bại, gia đình An Chi cũng phải bán nhà lên TP.HCM. Vì kinh tế hạn hẹp cùng căn bệnh viêm da cơ địa do duy truyền từ ba bộc phát, An Chi từ “thiên nga xinh đẹp” phút chốc trở thành "vịt con xấu xí”. Thế nên, từ một cuộc gặp gỡ được mong chờ phút chốc biến thành cơn ác mộng đối với cô nàng An Chi có mái tóc xù và đôi má ửng đỏ xấu xí.

Lan Ngọc khóc khi chứng kiến Bình An ôm Chi Pu

Vì bạn, Hạ Linh (Chi Pu) đã đồng ý đóng giả thành An Chi để đi gặp Nam Phong và tập nói giọng miền Nam. Hàng loạt những tình huống “dở khóc dở cười” xảy đến trong cuộc gặp này với ba tâm trạng khác nhau của ba nhân vật.

Trong khi Nam Phong vui mừng được gặp lại mối tình đầu, hào hứng ôn lại nhiều kỷ niệm mà cả hai từng có cách đây 15 năm thì Hạ Linh đóng vai thế thân An Chi luôn thấp thỏm, đối phó với từng câu chuyện của Nam Phong. Không khá khẩm hơn cô bạn, An Chi vừa lo sợ Hạ Linh sẽ để lộ thân phận, vừa tự ti khi biết được tấm chân tình của mối tình đầu của mình.

Nam Phong ôm Hạ Linh vì nghĩ cô là người bạn thuở nhỏ của mình.

Kết thúc cuộc hẹn, Hạ Linh lấy cớ sắp đi du học Mỹ để thay An Chi cắt đứt hy vọng của Nam Phong. Và cả hai đã trao nhau cái ôm chia tay trong sự chứng kiến của An Chi thật.

Có thể nói ở tập 3 của bộ phim, mọi diễn biến vẫn khá giống với bản gốc Hàn Quốc. Thời lượng phát sóng ngắn nhưng tình huống trong mỗi tập phim đã có sự tăng lên đáng kể.

Tập 4 của “Mối Tình Đầu Của Tôi” sẽ lên sóng vào 20h thứ ba ngày 22/1 trên kênh VTV3.

