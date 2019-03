Mối tình đầu của tôi - Tập 29: Nam Phong lén mua thuốc giải cảm cho An Chi

Ở tập 29 phim Mối tình đầu của tôi , sau khi nhận nhiệm vụ từ An Chi (Lan Ngọc), Minh Huy (B Trần) tự xem mình thành "cô bé quàng khăn đỏ" ngoan ngoãn mang cháo đến cho "bà ngoại" Nam Phong (Bình An). Gọi cửa ba lần mà chủ nhà vẫn không mở, Minh Huy quyết định đột nhập luôn vì sực nhớ vẫn đang cầm nhầm thẻ mở khóa nhà của Nam Phong.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đưa cháo, Minh Huy còn rất tận chức "anh trai". Nếu trước đây Minh Huy chỉ đối xử tốt bụng với mỗi An Chi, thì nay dường như yêu ai thì sẽ yêu luôn với cả bạn trai của người đó, anh chàng âm thầm xoắn tay áo bày biện bát cháo ngon thơm mà An Chi đã nấu, phi tang luôn nồi cháo "mùi thấy ghê" của Hạ Linh rồi cất công đút nước chanh cho Nam Phong uống giải cảm. Chắc hẳn mẫu người chu đáo như anh chàng Minh Huy sẽ khiến nhiều cô nàng bị rung rinh.

Thế nhưng, Minh Huy cũng thật xui xẻo khi gặp phải "Thánh lật mặt" Nam Phong. Sau một đêm được chăm sóc tận tình, vừa dứt cơn sốt, Nam Phong ngay lập tức quay trở lại với bản tính kiêu ngạo thường ngày, lớn tiếng chất vấn lý do Minh Huy có mặt tại nhà mình.

Nhưng Minh Huy nào đâu phải dạng vừa, anh chàng nghiễm nhiên xem nơi này như nhà của mình. Không chỉ muợn luôn áo ngủ và quần lót của Nam Phong, Minh Huy còn tự nhiên vào bếp chuẩn bị trứng ốp la để ăn sáng rồi đi nhờ xe sếp đến tòa soạn trước ánh nhìn đầy bực tức của Nam Phong.

Ở một diễn biến khác, An Chi và Hạ Linh (Chi Pu) sau thời gian "xoay mòng mòng" bởi cái tên Nam Phong nay có thời gian đứng ôn lại chuyện cũ với sự tích hoa tỉ muội. Nhưng trớ trêu thay ngay khi hai cô nàng vừa ôm ấp hứa hẹn tình bạn vĩnh cửu thì đồng thời nhận được tin nhắn của Minh Huy và Nam Phong. Trong khi, An Chi hồ hởi vui mừng vì Minh Huy báo cáo hoàn thành nhiệm vụ thì Hạ Linh cứ thắc mắc tại sao cô nấu cháo trắng nhưng Nam Phong lại "Cám ơn Chi, cháo thịt bằm rất ngon".

Quay trở lại tòa soạn, Nam Phong trước mặt An Chi vẫn dối lòng làm ra đủ loại hành động hắt hủi cô nhưng lại lén lút dõi theo, chứng kiến cảnh An Chi bị cả phòng Biên tập xua đuổi vì bị cảm lạnh. Mỗi cái "hắt - xì" của An Chi lại làm lòng anh nhộn nhạo không yên. Phim khép lại với hình ảnh Nam Phong lén đi mua thuốc giải cảm giúp An Chi.

