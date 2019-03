"Mối tình đầu của tôi" tập 25: Lộ hết bí mật, An Chi kể luôn chuyện nhờ bạn thân đóng thế với Minh Huy

Mở đầu tập 25 phim Mối tình đầu của tôi , An Chi (Lan Ngọc đóng) thật sự vất vả khi tìm mọi cách tiếp cận Nam Phong (Bình An đóng) để có thể lấy lại mảnh ghép dưới đế giày của anh.

Giở đủ trò và suýt bị Nam Phong bắt gặp nên An Chi phải nói thao thao bất tuyệt đam mê đánh giày để đánh lạc hướng anh. Kết cuộc, cô bất đắc dĩ trở thành thợ đánh giày phục vụ các đồng nghiệp trong công ty.

Trong lúc An Chi đang bế tắc, Minh Huy (B Trần đóng) đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Để lấy lại mảnh ghép, Minh Huy không ngần ngại hy sinh bản thân ôm chầm lấy Nam Phong trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của toàn thể các đồng nghiệp trong phòng Biên tập.

Vẫn như mọi khi, chiếm được mảnh ghép nên "thánh lầy" Minh Huy chẳng dễ bỏ qua cơ hội để trêu đùa cô nàng "Annabelle" An Chi trước khi trả lại món đồ.

Nhìn thấy vẻ vui mừng của An Chi khi nhận lại mảnh ghép, Minh Huy không dằn được lòng thốt lên: "Cô sợ anh ta nhận ra mình là bạn hồi tiểu học và cũng là mối tình đầu của mình". Trước sự kinh ngạc của An Chi, Minh Huy thú nhận anh đã biết bí mật động trời vào hôm cô say rượu, nhưng vì sợ An Chi đánh giá nhiều chuyện nên cố tình che giấu.

Cảm nhận được ở Minh Huy sự tin cậy, chân thành, An Chi thở phào nhẹ nhõm và thổ lộ với anh: "Suốt thời gian vừa qua tôi đâu dám nói với ai về chuyện này đâu. Nhiều lúc tôi cảm thấy muốn phát điên vì phải che giấu bản thân mình trong tòa soạn… Đúng ra tôi cũng có tự ti nhưng không phải chuyện cấp trên hay cấp dưới mà bây giờ, tôi thảm hại về tất cả mọi thứ nên tôi không muốn cho anh ta biết và nhìn thấy bộ dáng thất bại của tôi".

Không chỉ tử tế lắng nghe cô đồng nghiệp trút bầu tâm sự, Minh Huy còn ấm áp hét to "Cô vẫn xinh đẹp mà" để an ủi An Chi. Tìm được một người bạn tốt, An Chi đã chủ động đề nghị nhận Minh Huy làm anh trai của mình.

Khi cả hai đã hiểu nhau hơn, An Chi còn kể luôn cho Minh Huy nghe chuyện cô nhờ bạn thân đóng thế mình để đi gặp Nam Phong. "Sách vở nói cấm có sai, đàn bà phụ nữ là một loài quỷ quyệt mà" - Minh Huy nhận xét về sự lừa dối của An Chi đối với Nam Phong.

Tập tiếp theo trong tập 26 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 hôm nay (7/3) trên kênh VTV3.

Theo VTV