"Mối tình đầu của tôi" tập 22: Lắng đọng phút giây Minh Huy thổ lộ coi An Chi là em gái

Trong tập 22 phim Mối tình đầu của tôi , Minh Huy (B Trần đóng) bị An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc đóng) tỏ ra vô cùng giận dữ, khó chịu vì suốt ngày bị anh trêu chọc. Thấy vậy, Minh Huy xin lỗi cô và thú nhận coi cô như là em gái. Sở dĩ, anh hay trêu chọc An Chi vì cô rất giống với em gái của anh.

An Chi tức giận vì suốt ngày bị Minh Huy trêu chọc.

Khi biết em gái Minh Huy đã mất lúc 6 tuổi, An Chi rất hối hận vì đã nói những lời cay độc, làm tổn thương anh chàng đồng nghiệp.

Minh Huy rất buồn khi phải nhắc đến em gái đã mất của mình.

Có lẽ từ đầu phim tới giờ, đây là phút giây lắng đọng hiếm hoi giữa hai nhân vật Minh Huy và An Chi. Càng gần gũi và thân thiết nhau, họ càng hiểu hơn về nhau. Minh Huy ngờ ngợ biết giữa An Chi và Nam Phong (Bình An đóng) có bí mật gì đó, còn An Chi cũng biết trái với vẻ ngoài cà chớn thích chọc phá người khác thì Minh Huy là người sống rất tình cảm.

Mối quan hệ giữa cặp đôi đồng nghiệp này có tiến xa hơn?

Tập 23 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 thứ Hai (4/3) trên kênh VTV3.

