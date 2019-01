"Mối tình đầu của tôi" tập 2: Gặp lại Nam Phong sau 15 năm, An Chi có dám lộ diện?

Trong tập 2 phim Mối tình đầu của tôi , An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc đóng) lập một Facebook lấy tên mình "Vo An Chi" nhưng lại để ảnh đại diện của Hạ Linh (Chi Pu đóng) - cô bạn thân cùng nhà.

Trước khi trở về Việt Nam, Nam Phong (Bình An đóng) đã tìm kiếm trên Facebook tên cô bạn thân năm xưa và rất vui mừng khi thấy xuất hiện tên "Vo An Chi". Nam Phong đã nhắn tin lại cho An Chi.

Sau khi nhận được tin nhắn Facebook từ một người lạ có tên Trịnh Nam Phong, An Chi vui mừng khi tìm lại được cậu bạn cũ Phong "ngáo" - mối tình đầu của cô nàng. Sau một loạt những xui xẻo mắc phải trước đó, An Chi trở nên phấn chấn, yêu đời hơn hẳn vì sắp được tái ngộ cậu bạn cũ.

Không giấu nổi niềm vui, An Chi kể hết mọi chuyện ngày xưa cho cô bạn thân Hạ Linh. Thấy bạn mình "chết mê chết mệt" vì anh chàng Phong ngáo năm xưa, Hạ Linh không hài lòng vì cho rằng còn rất nhiều đàn ông khác "đẹp hơn, ngon hơn" không yêu, lại đi "cắm đầu vào thằng Phong ngáo".

Mất liên lạc sau 15 năm nhưng tình cảm An Chi dành cho mối tình đầu vẫn nguyên vẹn. Cô hồi hộp để gặp lại Nam Phong tới mức không ngủ nổi, thao thức cả đêm.

Hôm sau, An Chi gặp Hạ Linh trên đường nên được cô bạn đưa đến buổi gặp Nam Phong. Suốt dọc đường đi, An Chi không ngớt kể về mối tình đầu của mình cho cô bạn thân nghe.

Tuy nhiên, sự xa cách 15 năm đã khiến An Chi "dở khóc dở cười" vì nhận nhầm người khác là Nam Phong.

Nếu trong tập 1, chỉ được biết đến thông qua những kỷ niệm cũ cùng An Chi khi bé thì trong tập này, nam chính Nam Phong đã chính thức lộ diện, ngoại hình "lột xác" hoàn toàn so với khi xưa. Giống như An Chi, Nam Phong cũng vô cùng hào hứng, chờ đợi gặp lại cô bạn cũ của mình.

Tuy nhiên, anh cũng nhận nhầm cô gái khác là An Chi mặc dù đi qua mặt cô bạn thuở xưa. Thấy vậy, An Chi bỗng chùn bước lại, sự hào hứng tan biến hết, thế chỗ vào đó là sự tự ti về ngoại hình.

An Chi nhớ lại ngày xưa khi cô rất xinh xắn và luôn là con ngoan trò giỏi, còn An Chi giờ đây có mái tóc xù và hai đôi má ửng đỏ xấu xí. Liệu cô có đủ tự tin để gọi tên Nam Phong, dù đứng rất gần nhau?

Những tập tiếp phim Mối tình đầu của tôi, phát sóng vào tối các ngày thứ 2,3,4,5 lúc 20h00 trên kênh VTV3.

Theo VTV