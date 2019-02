"Mối tình đầu của tôi" tập 10: Hạ Linh giấu nhẹm An Chi chuyện gặp lại Nam Phong

Tình huống bất ngờ nhất trong tập 10 phim Mối tình đầu của tôi là Hạ Linh (Chi Pu đóng) gặp lại Nam Phong (Bình An đóng), bởi Hạ Linh nghĩ rằng nói dối đi du học Mỹ thì sẽ không bao giờ phải gặp lại Phong nữa.

Tuy nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra. Thật trùng hợp, Nam Phong đến khách sạn để họp, nơi Hạ Linh đang làm việc và bắt gặp cô nàng ngay tại đây. Để không bị bại lộ chuyện của cô bạn thân An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc đóng), Hạ Linh bất đắc dĩ phải tiếp tục đóng giả An Chi khi giáp mặt Nam Phong.

Nam Phong vô cùng sung sướng vì gặp lại được An Chi. Trong khi đó, đóng vai An Chi giả, Hạ Linh miễn cưỡng phải gật đầu đồng ý với yêu cầu nối lại liên lạc, thường xuyên gặp mặt của Nam Phong.

Sau cuộc gặp với Nam Phong, Hạ Linh liền gọi điện thoại báo tin sốc này cho An Chi nhưng trớ trêu thay, người bắt máy điện thoại lại là anh chàng Minh Huy (B Trần).

Về nhà, Hạ Linh ngồi chờ sẵn An Chi về để thông báo việc gặp lại Nam Phong. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến thái độ căm ghét Nam Phong của An Chi, Hạ Linh quyết định giấu nhẹm việc mình đã gặp lại Nam Phong và nảy ra ý định sẽ tự tay giải quyết mối quan hệ này thay cô bạn thân. Bởi Hạ Linh lo sợ rằng An Chi bắt đầu quyết tâm đi làm, tập trung vào công việc, nay kể chuyện này ra lại làm cô ấy lo lắng thêm.

Liệu ý tốt của Hạ Linh đối với cô bạn thân có bị đẩy đi quá xa, khi Nam Phong chắc chắn sẽ hẹn gặp An Chi giả nhiều hơn và Hạ Linh sẽ phải một mình xoay sở? Khi ấy, Linh không chỉ phải nói dối với Nam Phong mà còn phải nói dối với An Chi?

Các tập tiếp theo của phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 vào thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh VTV3.

Theo VTV