"Mối tình đầu của tôi" tập 1: "Thánh nhọ" An Chi hết nhầm toilet nam lại ngã xuống bể bơi giữa tiệc sinh nhật

Sau thời gian chờ đợi, tối nay (16/1), bộ phim Mối tình đầu của tôi đã chính thức lên sóng trên kênh VTV3. Màn hóa thân thành cô nàng "thánh nhọ" An Chi của nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả cười không ngớt.

Ngay trong tập mở đầu, cuộc sống của hai cô nàng bạn thân An Chi (Lan Ngọc thủ vai) và Hạ Linh (Chi Pu đóng) đã cho thấy sự khác biệt quá lớn. Cùng là con gái nhưng Hạ Linh sành điệu, đắm mình trong những buổi tiệc tùng náo nhiệt và được các chàng trai nườm nượp vây quanh, còn cô nàng nữ chính An Chi lại phải chịu cảnh bị mọi người hắt hủi, dè bỉu do ngoại hình xấu xí.

Hạ Linh (Chi Pu) là tâm điểm của tiệc tùng, thu hút các chàng trai.

Trong khi đó, An Chi hậu đậu, xấu xí luôn bị hắt hủi.

Ngay tại buổi tiệc sinh nhật của Hạ Linh, dù cả hai cô gái cùng rơi xuống nước nhưng trong khi Hạ Linh có thể nhanh chóng thu hút mọi sự quan tâm, giúp đỡ thì An Chi đáng thương phải tự lực tìm cách ngoi lên bờ.

Người mà Hạ Linh ngóng chờ nhất trong tiệc sinh nhật là cô bạn thân An Chi.

Hạ Linh được các chàng trai thi nhau lao xuống cứu.

Không ai quan tâm đến An Chi.

Trái ngược hoàn toàn với những vai diễn trước đây, hình ảnh nhân vật An Chi của Lan Ngọc trong Mối tình đầu của tôi là cô nàng hậu đậu, có phần "xúi quẩy" với "combo" toàn những bất hạnh. An Chi không chỉ có ngoại hình "thất bại" mà cuộc sống của cô nàng cũng vô cùng thảm hại.

Trong một buổi tối, An Chi không chỉ bị khách hàng kỳ thị ngoại hình xấu xí, bị mất việc, đi nhầm toilet nam gây nên một phen náo loạn, đến dự tiệc sinh nhật của bạn thân thì bị rơi xuống nước và làm hỏng luôn cả điện thoại. Chưa hết, "thánh nhọ" An Chi còn nổi tiếng đi làm ở đâu thì công ty đó tự nhiên sẽ phá sản chỉ sau 3 tháng.

Hạ Linh tiếp tục đi xin việc.

Tuy nhiên, giữa muôn vàn bất hạnh, may mắn thay, An Chi vẫn còn cô bạn thân tốt bụng, xinh đẹp Hạ Linh ở bên cạnh. Không những tốt bụng cho An Chi ở nhờ nhà mình, Hạ Linh còn rất thương và chiều cô bạn thân hậu đậu này hết mực. Cách xưng hô của hai nhân vật nữ trong phim được Việt hóa tự nhiên và gần gũi như An Chi xưng hô với Hạ Linh là "bà – tui" hay "chồng iu – vợ iu" khiến khán giả thích thú. Sự ăn ý của hai nữ diễn viên Lan Ngọc – Chi Pu và tình bạn An Chi – Hạ Linh diễn ra vô cùng tự nhiên nhận được nhiều sự ủng hộ của các khán giả trẻ.

Phim khép lại với tình huống An Chi đi phỏng vấn tại tạp chí danh tiếng Her Mode. Liệu với "kinh nghiệm xui xẻo" từng khiến "sập tiệm" 10 công ty, An Chi có thể trúng tuyển vào tạp chí danh tiếng này?

Tập 2 Mối tình đầu của tôi lên sóng vào 20h thứ Năm (17/1) trên kênh VTV3.

Theo VTV