Mối tình đầu của tôi: Hết làm Tổng Biên tập thời thượng, Xuân Lan bất ngờ thành chủ quán quê mùa

Tập 34 phim Mối tình đầu của tôi để lại khá nhiều tình tiết hài hước về chuyến công tác đầu đời của An Chi. Cũng chính vì lần đầu công tác nên có lẽ An Chi (Lan Ngọc) ngây thơ đã không phân biệt đâu là du lịch đâu là đi làm.

Trong khi Nam Phong (Bình An) vô cùng nghiêm túc, An Chi lại "quậy" không ngừng. Tuy nhiên, lần này Nam Phong lại không tỏ ra gắt gỏng với An Chi. Trái lại, anh còn mời cô ăn những món hải sản đắt tiền. Vốn không dám ăn sang nhưng vì được chiêu đãi nên An Chi đã ra sức ăn no.

Tuy nhiên, cô nàng đã phải nhanh chóng hối hận khi phát hiện ra Nam Phong ga lăng đã bỏ quên ví tiền trên xe. Muối mặt vì không có tiền trả cho chủ quán, Nam Phong đề nghị để lại chiếc khăn mùi xoa "tiền triệu" để cầm đồ khiến chủ quán càng tức giận.

Đặc biệt, nhân vật chủ quán chính là diễn viên - người mẫu Xuân Lan thủ vai. Trái với hình ảnh của Tổng biên tập Lala, Xuân Lan vào vai chủ quán Bé Nụ là một bà chủ bình dân, ăn nói cộc cằn, hung dữ và ăn mặc rất quê mùa. Từ một bà chủ vừa "điên" vừa đẹp, Xuân Lan đã biến hóa thành công khi vào vai chủ quán "ngon ơ".

An Chi và Nam Phong sẽ phải làm gì để trả số nợ bữa ăn?

Các tập tiếp theo phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3.

Theo VTV