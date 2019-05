Mê cung tập 4: Gã biến thái Fedora chọn “con mồi” mới là em gái họ cảnh sát Quyết

Ở tập 3 phim Mê cung, khi đội hình sự vẫn chưa tìm ra hung thủ thực sự của vụ án cô gái tên Trâm bị giết trong xóm trọ thì liên tiếp xảy ra thêm những vụ án mới. Bạn của Trâm cũng bị quấn băng dính quanh người và bị giết hại tại khách sạn và hung thủ không để lại dấu vết gì.

Sau đó không lâu, đội cảnh sát hình sự tiếp nhận thêm vụ án mạng mới nữa - cô gái bị sát hại tên Tuyết, là nhân viên một công ty về IT do Long Nhật (Doãn Quốc Đam) làm giám đốc. Thanh “IT” trong đội điều tra đã biết được thông tin, Nhật được tôn là cao thủ trong giới IT và hacker.

Nhật được mời tới cơ quan điều tra, tuy nhiên hắn trả lời những câu hỏi của Quyết (Bảo Anh) với thái độ rất dửng dưng và khẳng định mình không liên quan gì tới vụ án. Không có bằng chứng nào để buộc tội, Nhật lại được thả về.

Ngay từ đầu, nội bộ đội cảnh sát hình sự vẫn luôn có chút mâu thuẫn giữa Khánh và Quyết. Khánh theo đuổi quan điểm Fedora có liên quan đến cái chết của Trâm và cả những án mạng vừa xảy ra tuy anh chưa tìm được bằng chứng nào cả. Trong khi đó, Quyết - đồng nghiệp của Khánh thì cho rằng Khánh đang phức tạp hóa vấn đề vì kẻ gây án chỉ có một.

Trích đoạn tập 4 hé lộ con mồi tiếp theo của Fedora là một nữ sinh viên tên Linh. Mở màn tập 4 là cuộc gặp mặt của Fedora và một gã giang hồ. Fedora đã thuê một tên giang hồ làm điều gì đó và trả cho gã này rất nhiều tiền. Gã giang hồ hỏi Fedora không sợ mình “bùng” hay sao, hắn không nói gì. Khi gã giang hồ hỏi “thế nhỡ mày bùng thì sao?” hắn chỉ nhếch mép cười rồi thể hiện rõ sự biến thái của mình là sờ lên ngực gã giang hồ rồi bỏ đi.

Ở phân cảnh khác, gã giang hồ bị cảnh sát mời về thẩm vấn. “Có số má như anh mà sao lại bị một kẻ không quen biết dễ dàng điều khiển như vậy”, Quyết hỏi gã giang hồ và nhận được câu trả lời: “Tại tôi đang cần tiền. Mà lạ lắm tôi không quen nó mà cái gì của tôi nó cũng biết. Chát chít với mấy con ghẹ trên mạng nó cũng biết, như kiểu theo dõi tôi từng li từng tí một ấy. Cũng lăn lộn giang hồ nhiều rồi mà không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với nó tôi cứ thấy ớn ớn thế nào ấy”.

Từ những manh mối mới có được, Quyết (Bảo Anh) cho rằng đây là cơ hội tốt để bắt Fedora. "Nói chung thằng Nhật đã nắm mọi thông tin về con mồi rồi, sớm muộn gì hắn cũng ra tay thôi, đây chính là cơ hội vàng để bắt được hắn" - Quyết vội vàng khẳng định.

Khi đội trưởng Khánh thắc mắc là còn có điều Quyết chưa nói với anh thì Thanh “IT” đáp lại:” Linh là em họ của anh Quyết”.

Liệu đội điều tra hình sự của Quyết và Khánh có ngăn chặn được kịp thời kế hoạch của gã Fedora với em gái họ của cảnh sát Quyết?

Chi tiết tập 4 Mê cung được phát sóng lúc 21h40 tối nay (2/5) trên VTV3.

TA (th)