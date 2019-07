Mê cung tập 24: Đồng Huy là con trai của Đông Hòa và vợ hai Đồng Vĩnh

Ở tập 24 Mê cung, Khánh đến nhà Đồng Vĩnh để điều tra về việc bé Đồng Huy bị bắt cóc. "Một trong những kẻ bắt cóc con trai ông từng là thành viên dự bị của hội Ác la ở tỉnh bên, một tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm đang bị tróc nã. Ông đã bao giờ nghe thấy tên Hoàng Bột chưa?. Tên này rất có thể là kẻ cầm đầu trong nhóm bắt cóc con trai ông đấy. Chúng tôi đã điều tra ra được hắn ta đã từng cải trang thành thợ điện để ra vào Đồng Phủ 1-2 lần. Mà nghe nói Đồng Phủ này được kiểm soát rất chặt chẽ về lai lịch những người ra vào. Cho nên không loại trừ khả năng người giúp hắn phải là người có tiếng nói nhất định”, Khánh ám chỉ Đông Hòa khi nói với Đồng Vĩnh.

Ở diễn biến khác, vị luật sư thông minh đã chủ động tìm gặp Khánh để được cảnh sát bảo vệ, ngược lại Đông Hòa sẽ cung cấp cho Khánh những bằng chứng liên quan đến vụ làm ăn phi pháp của Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường.

"Những bằng chứng lại liên quan tới những người có vị trí trong xã hội... Cậu ta muốn an toàn... An toàn tuyệt tối, an toàn về pháp luật...", Đông Hòa nói. Đáp lại yêu cẩu của Đông Hòa, Khánh nói: “Chúng tôi có hẳn một chương trình bảo vệ nhân chứng". Nhưng khi Đông Hòa muốn mặc cả để được “trắng án” thì Khánh lại thẳng thắn: “Không kẻ phạm tội nào có thể mặc cả được pháp luật".

Cũng trong tập 24, thân thế của Đồng Huy cũng được tiết lộ. Hóa ra, cậu bé là con trai của Diệp và Đông Hòa. Cuộc nói chuyện giữa hai người này đã bị bà Loan - mẹ Đồng Vĩnh - nghe thấy.

Ngay sau khi biết tin này, bà Loan đã tìm con trai để báo tin. Tuy nhiên, chưa kịp nói thì Đông Hòa đã xuất hiện trong phòng. Vị luật sư báo tin của Đồng Huy cho Đồng Vĩnh, đồng thời ám chỉ việc bà Loan là kẻ chủ mưu gây ra vụ bắt cóc đầu tiên sẽ bị tìm ra khi Đồng Huy trở về nhà.

Không kịp báo tin tức quan trọng cho con trai, nhưng bà Loan cũng chẳng yên thân. Không rõ vì nguyên nhân gì mà bà Loan phải nhập viện và bị hôn mê bất tỉnh.

