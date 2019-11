MC "quốc dân" Trần Ngọc lần đầu thể hiện khả năng nói tiếng Anh siêu dễ thương trên sóng truyền hình

Xuất hiện trong IELTS FACE-OFF số 12 lên sóng vào 21h hôm nay, 6/11, chàng MC duyên dáng Trần Ngọc sẽ lần đầu thử thách bản thân để nói tiếng Anh cực kì đáng yêu.

MC Trần Hồng Ngọc được rất nhiều người biết đến qua các chương trình quen thuộc như Hãy chọn giá đúng, Đường lên đỉnh Olympia hay cũ hơn là Ô cửa bí mật. Với hơn 10 năm bén duyên với nghề, Trần Ngọc nhận được sự yêu mến và đón nhận từ khán giả nhờ phong cách dẫn chỉn chu, lôi cuốn, và đôi khi hài hước.

Trở thành khách mời của chương trình tiếng Anh, MC Trần Ngọc vô cùng háo hức nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng và hồi hộp khi lần đầu nói tiếng Anh, anh bộc bạch tại trường quay: “Sẽ rất khó để anh nói tiếng Anh nên xin Phoebe hãy nói chậm thôi”.

Được khán giả biết đến với vai trò là MC, BTV hay Nhà sản xuất nhưng ít ai biết được Trần Ngọc lại tốt nghiệp cử nhân khoa Vật lý – Công nghệ hạt nhân, Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội. Anh chia sẻ trong chương trình: “Khi còn học cấp 3, tôi học không giỏi và tôi nhớ bố tôi đã bảo rằng tôi có thể không học Đại học miễn là không làm điều gì sai trái. Nhưng tôi vẫn quyết tâm muốn học Đại học, tôi học Vật lý giỏi nhất nên tôi đã chọn học ngành đó. Còn câu chuyện vào Đài truyền hình cũng rất thú vị, hôm đó một người bạn của tôi đến mượn xe đạp và bạn ấy rủ tôi đi đến Đài truyền hình để phỏng vấn, thế là chúng tôi đạp xe đạp đi cùng nhau đến đó. Tôi không hiểu tại sao nhưng họ đã chấp nhận tất cả chúng tôi”.

Ngoài ra những chia sẻ chân thành về công việc làm MC, cuộc sống gia đình, cũng như những bí quyết giúp các bạn trẻ tự tin, MC Trần Ngọc cùng "host" Phoebe Trần sẽ thực hiện thử thách cực siêu thú vị về thú cưng và khả năng ca hát hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Trong khi đó, Michael Lưu đồng hành cùng IELTS On The Go trải nghiệm chuyến hành trình tâm linh tại mảnh đất Tam Đảo - nơi có ba ngọn núi vươn cao lên tận những tầng mây là Thiên Thị, Thạch Bàn và Phù Nghĩa. Dừng chân ở thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên Tam Đảo, Michael Lưu cùng nhân vật trải nghiệm sẽ mang đến cho khán giả bài Nói về chủ đề văn hóa vô cùng bổ ích.

IELTS FACE-OFF số 12 lên sóng vào 21h hôm nay (6/11) trên VTV7 và 21h30 cùng ngày trên kênh Youtube của IFO.

Theo VTV