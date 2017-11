Lý Nhã Kỳ sản xuất phim cho chồng cũ của Trương Mạn Ngọc

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã gặp gỡ, trải qua một thời gian dài cộng tác, làm việc cùng với đạo diễn Olivier Assayas và nhà sản xuất Charles Gillibert với tư cách đồng sản xuất bộ phim E-Book, tác phẩm điện ảnh này sẽ dự tranh giải tại một số LHP quốc tế vào năm 2018. Đây có thể coi là một bước phát triển quan trọng trong môn nghệ thuật thứ 7 của cô.

Sự kết nối hợp tác sản xuất bộ phim E-Book lần này xuất phát từ Liên hoan phim Cannes 2017 diễn ra tại Pháp hồi tháng 5, đạo diễn Olivier Assayas và nhà sản xuất Charles Gillibert đã biết đến Lý Nhã Kỳ là nhà tài trợ quảng bá cho du lịch Việt Nam qua những tấm panô quảng cáo được đặt ở vị trí quan trọng nhất tại LHP Cannes.

Chính vì tâm huyết dành cho đất nước Việt Nam của mình mà cựu Đại sứ du lịch đã khiến cả hai nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng quốc tế chủ động đến trò chuyện và có những đồng cảm chia sẽ cùng với Lý Nhã Kỳ trong thời điểm xảy ra thông tin sai lệch về tấm pano này tại Việt Nam.

Ngay sau đó, ban tổ chức LHP Cannes cũng đã chính thức đưa ra thông cáo báo chí về những thông tin sai lệch chưa đúng xuất hiện bên lề. Trong dịp đón sinh nhật vào ngày 19/07/2017, nhà sản xuất nổi tiếng Charles Gillibert đã dành thời gian sang Việt Nam tham dự và chúc mừng Lý Nhã Kỳ bằng một tình cảm đầy trân quí.

Lý Nhã Kỳ bên đạo diễn và nhà sản xuất

Lý Nhã Kỳ đã nhiều lần chia sẽ rằng cô vô cùng vinh dự khi có cơ hội tiếp cận, gặp gỡ đạo diễn Olivier Assayas, người mà cô thần tượng và kính trọng. Olivier Assayas, chồng cũ diễn viên nổi tiếng Trương Mạn Ngọc, là đạo diễn kiêm nhà biên kịch và lý luận phê bình nổi tiếng người Pháp. Ông từng có năm bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes vào các năm 2000, 2002, 2004, 2015 và 2016.

Một trong số những bộ phim nổi bật phải kể đến gồm có phim Après Mai (Giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Venice, 2012), Sils Maria (tranh giải đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất tại Cannes, 2015). Mới đây nhất, bộ phim “Personal Shopper” (được phát hành tại Việt Nam với tên gọi “Trợ lý thời trang”) đã đem về cho Olivier Assayas danh hiệu “Đạo diễn xuất sắc” tại Cannes 2016.

Charles gillibert cùng Lý Nhã Kỳ

Năm 2011, Olivier Assayas còn là một trong những giám khảo quan trọng chấm giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes. Không chỉ nổi tiếng với phong cách làm phim tinh tế, dù là thể loại nào cũng có yếu tố lãng mạn đặc trưng của điện ảnh Pháp, Olivier Assayas còn được biết tới là một đạo diễn “mát tay”. Sau 40 năm hoạt động, Olivier Assayas vẫn là một trong những đạo diễn Pháp có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ông giúp Trương Mạn Ngọc đoạt giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Clean do mình chỉ đạo năm 2004.

Hai nhà làm phim lừng danh chia sẻ họ cũng đã rất ấn tượng Lý Nhã Kỳ khi nhìn thấy nhà bảo trợ xinh đẹp và trẻ tuổi cho tổ chức Cinéfondation đến từ Việt Nam rất có thần thái trên thảm đỏ Cannes mỗi ngày trong những bộ trang phục vô cùng quý phái và thanh lịch.

Cả ba đã có những buổi gặp gỡ chuẩn bị tiền kỳ giữa mùa thu Paris. Thông qua LYNK Group, cựu đại sứ du lịch Việt trở thành nhà sản xuất trẻ nhất cho phim của đạo diễn Oliver Assayas. Dự án được công bố tên E-book, ấn định thời gian quay vào tháng 11 và 12 năm nay và sẽ xong phần quay trước Giáng sinh năm 2017 để kịp làm hậu kỳ, chuẩn bị cho các liên hoan phim quốc tế vào năm tới.

Nam chính Guillaume canet

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ cũng đang lên kế hoạch trở lại với điện ảnh Việt như lời tri ân với những người yêu mến và chờ đợi mình trong nhiều năm qua.

Nữ diễn viên chính của bộ phim sẽ là minh tinh gạo cội Juliette Binoche - người từng hợp tác với Olivier Assayas trong bộ phim “Clouds of Sils Maria” tranh giải Cành Cọ Vàng tại Cannes 2014. Juliette Binoche được khán giả Việt Nam biết tới nhiều qua bộ phim tình cảm “Bệnh nhân người Anh” (The English Patient). Đây cũng là tác phẩm đem lại cho cô tượng vàng Oscar cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” vào năm 1997.

Nam chính của phim sẽ là Guillaume Canet - chồng của “bông hồng nước Pháp” Marion Cotillard. Guillaume cũng là một diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Pháp. Từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất (Giải Cesar) trong bộ phim Ne le dis à personne và đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất ( Giải Cesar) với bộ phim La Prochaine fois je viseral le coeur by Cesdric Anger. Ngày trước, khán giả Việt Nam biết đến anh qua bộ phim “The Beach” của đạo diễn Danny Boyle, đóng chung với tài tử Leonardo DiCaprio. Guillaume Canet từng có cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với “bông hồng nước Đức” Diane Kruger từ năm 2001 đến 2006. Từ năm 2007, anh gắn bó với Marion Cotillard. Cả hai đã có với nhau hai đứa con và đến nay vẫn sống rất hạnh phúc.

Riêng nhà sản xuất Charles Gillibert, anh đã được coi là một trong những nhà sản xuất phim có “máu mặt” nhất ở châu Âu. Anh là cộng sự thân thiết với đạo diễn Olivier Assayas trong các dự án lớn và đình đám như “Summer Hours” (2007), “Something in the Air” (2012), “Clouds of Sils Maria” (2014) và “Personal Shopper” (2016). Trong đó phải kể đến bộ phim Mustang được đề cử Oscar trong hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”, và thắng 4 giải thưởng tại Lễ trao giải Cesars của Pháp.

Có thể nói đây sẽ là bước ngoặt cho một doanh nhân-kiêm diễn viên đến từ Việt Nam phát triển tại thị trường thế giới. Khi Lý Nhã Kỹ đã mạnh dạn trở thành một nhà đầu tư tiên phong trong một dự án Phim Quốc tế, quy tụ rất nhiều ngôi sao “ hạt giống” nổi tiếng trên thế giới. Và với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về chất xám cũng như mức độ chỉnh chu về mặt kinh phí đầu tư, chúng ta có quyền hi vọng bộ phim “E-book” sẽ được vinh danh trong các LHP Quốc tế năm 2018.

T.Nam