Lý Nhã Kỳ lên tiếng về tấm pano gây tranh cãi tại LHP Cannes

Bên cạnh vai trò là nhà bảo trợ cá nhân cho quỹ Cinéfondation, một giải thưởng quan trọng tại LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ còn tài trợ 1 triệu Euro để quảng bá cho du lịch TP HCM và Điện ảnh Việt Nam trong sự kiện lần này. Cô đặt 3 tấm pano khổ lớn với chiều dài 21m, cao 3m có in hình ảnh về du lịch Việt Nam ở trước cửa khách sạn 5 sao Majestic Barriere.

Vị trí này đối diện với lâu đài Palais des Festivals, nơi diễn ra hoạt động thảm đỏ của nhiều ngôi sao quốc tế, các nhà làm phim trong suốt kỳ liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên, sự việc gây tranh cãi khi một trong 3 tấm pano có in ảnh của Lý Nhã Kỳ với dòng chú thích 'The new voice of Viet Nam' (Lý Nhã Kỳ - Tiếng nói mới của Việt Nam). Không ít ý kiến cho rằng, người đẹp cố tình PR cho tên tuổi của bản thân và khẳng định mình là 'tiếng nói mới của Việt Nam'. Chiều 17/5, trước giờ diễn ra lễ khai mạc LHP Cannes lần thứ 70, dòng chữ 'of Vietnam' đã được xóa bỏ, tuy nhiên dòng chữ 'The new voice' vẫn còn nguyên trên tấm pano.

Ảnh Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên tấm pano với dòng chú thích 'The new voice of Viet Nam'.

Tuy nhiên sau đó, dòng chữ 'of Viet Nam' đã được xóa bỏ trên tấm pano.

Trước ồn ào này, Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho biết: "Câu chuyện bảng quảng cáo du lịch và điện ảnh Việt Nam không liên quan đến bảng có hình ảnh Lý Nhã Kỳ. Sẽ có công ty truyền thông quốc tế trả lời vấn đề này trong những ngày sắp tới. Mong báo chí trước khi đăng cần kiểm tra thông tin. Còn nghệ sĩ nào bức xúc mà chưa nắm rõ thông tin thì cũng cần kiểm tra kỹ trước khi bức xúc rằng tại sao hình ảnh Kỳ hiện diện trên pano ở Cannes. Cannes là sự kiện lớn và có nhiều hoạt động quảng bá. Một lần nữa khẳng định hình ảnh trên pano của Kỳ không liên quan đến kế hoạch quảng bá Việt Nam".

Người đẹp tự hào trước 3 tấm pano quảng bá cho du lịch Việt Nam đặt tại đại lộ Cannes.

Bản thân cựu Đại sứ Du lịch luôn trăn trở việc giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam trong những dịp cô tham dự LHP Cannes. Với việc tài trợ 3 tấm pano quảng bá cho du lịch và điện ảnh của đất nước tại đại lộ Cannes, cô hy vọng, bất cứ quan khách nào cũng sẽ nhìn thấy.

Tại LHP Cannes năm nay, ngoài việc đặt 3 tấm pano, cựu Đại sứ còn tổ chức 3 buổi tiệc với số lượng khách VIP giới hạn, đa phần là những nhà tài phiệt có tiếng trong giới đầu tư, du lịch và giải trí để quảng bá cho ngành du lịch TP.HCM. Cô cũng có buổi tiệc cá nhân với các nhân vật quyền lực trong giới nghệ thuật, điện ảnh, thời trang quốc tế tại Cannes. Người đẹp chia sẻ, các bữa tiệc sẽ do công ty có kinh nghiệm 15 năm tổ chức các event cho những thương hiệu danh tiếng như BMW, Mercedes, Hermes đảm nhiệm. Đây là công ty tổ chức sự kiện hàng đầu tại Cannes suốt thập kỷ qua.

Theo Ngôi sao