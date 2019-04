Lựa chọn của trái tim tập 11: Nữ DJ một con chinh phục thành công trái tim nam diễn viên điển trai

Tập 11 Lựa chọn của trái tim vừa lên sóng lúc 20h30 ngày 3/4 trên kênh VTV3 với vị trí ghế nóng thuộc về Mạnh Hùng (32 tuổi, diễn viên) với nhiều thành tích đáng nể trong các cuộc thi hình thể như: Á vương 1 Mr Hà Nội 2012, Mr Relax cuộc thi Cơ bụng hoàn hảo - Mr Six Pack 2013, Top 8 Phái mạnh Việt - Be The Man 2016…

Với thế mạnh về ngoại hình và có một tình trường "khủng" nhưng chàng trai 32 tuổi đến giờ vẫn độc thân. Đeo mặt nạ Tiên ông, Mạnh Hùng được trao cơ hội hẹn hò cùng 3 cô nàng cá tính: Kim Anh (Mặt nạ Sò biển, 24 tuổi, một DJ, đến từ Bình Dương); Thanh Vy (Mặt nạ Sao Hỏa, 28 tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng, đến từ Đồng Nai) và Quỳnh Như (Mặt nạ Dơi, 23 tuổi, sinh viên ĐH Công nghệ, đến từ TP.HCM).

Vòng hẹn hò nhanh bắt đầu, Mạnh Hùng nắm tay Kim Anh cùng đến điểm hẹn. Cả hai trông như đôi tình nhân dù mới gặp nhau lần đầu. Kim Anh chuẩn bị một chiếc áo màu đen (màu mà cô nàng thích) để tặng cho Mạnh Hùng khiến anh chàng bất ngờ.

Biết Mạnh Hùng là diễn viên, Kim Anh có chút e ngại vì cô là DJ nên khá "hiểu" những người trong giới nghệ thuật "nghệ sĩ thường khá đào hoa". Về phần Mạnh Hùng, anh chàng rất thích tính cách "thích là làm, yêu là tới bến" của Kim Anh, dù cá tính này khiến cô trở thành single mom bất đắc dĩ. Kim Anh sở hữu năm hình xăm trên người nhưng rất may Mạnh Hùng cũng là một chàng trai rất thích xăm mình.

Là trai Bắc nên Mạnh Hùng hỏi luôn "em có sợ con trai gia trưởng không?"- Kim Anh đáp: "Em sợ nhưng ba mối tình của em đều là trai gia trưởng cả". Câu trả lời này khiến anh chàng bật cười "đúng là ghét của nào trời trao của ấy". Buổi hẹn kết thúc, hai người trao cho nhau cái ôm đầy tình cảm.

Thanh Vy đến hẹn tiếp theo. Vừa gặp Mạnh Hùng, cô hỏi ngay công việc của anh. Khi nghe "anh là diễn viên", cô nàng lo lắng "nghề diễn viên có nhiều cám dỗ hào nhoáng, để có được một mối tình phải trải qua rất nhiều khó khăn".

Thanh Vy chuẩn bị một quyển sách làm quà tặng Mạnh Hùng nhưng cô lại...để quên ngoài xe. Dù sao thì món quà sau đó cũng đến được tay người nhận và Mạnh Hùng "rất trân trọng vì nó chứa đựng câu chuyện cuộc đời cô ấy".

Chia sẻ quan điểm sống, Thanh Vy bày tỏ: "Với em, tiền bạc chỉ cần vừa đủ, hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng". Còn Mạnh Hùng thì nghĩ khác "không có tiền thì không thể nào hạnh phúc được, càng nhiều tiền thì càng có nhiều hạnh phúc".

Gia đình tan vỡ vì cha mẹ ly hôn khiến Thanh Vy luôn ước ao có được một bữa cơm sum vầy đúng nghĩa, và cô không giấu được niềm vui khi biết Mạnh Hùng là một anh chàng giỏi và rất thích nấu ăn. Trước khi rời đi, Thanh Vy nhận xét "mình không có gì là không thích anh ấy cả".

Quỳnh Như cũng đến hẹn. Biết Mạnh Hùng hơn mình gần chục tuổi, cô nàng có chút ngại ngùng. Tiết lộ chuyện chia tay vì gia đình bạn trai người Bắc phản đối yêu xa với Mạnh Hùng, cô không ngờ anh chàng cũng là người Bắc. Quỳnh Như cười trừ "chắc em có duyên nhưng không có nợ với trai Bắc", còn Mạnh Hùng thì quả quyết "chuyện gia đình phản đối yêu xa mình có thể giải quyết được chứ không nhu nhược như bạn trai cũ của cô ấy".

Hết vòng hẹn hò nhanh, Mạnh Hùng trở về ghế nóng và quyết đinh loại Quỳnh Như vì "cô ấy quá ít nói". Khoảnh khắc cô nàng lộ mặt đến, Mạnh Hùng không giấu được sự tiếc nuối khi trước mặt anh là một dung nhan xinh như búp bê rời đi khỏi sân khấu.

Vòng hẹn hò lâu bắt đầu với không khí náo nhiệt tại một quán bar nơi Kim Anh làm việc. Chia sẻ về lý do chọn vũ trường làm điểm hẹn, Kim Anh nói "ngày trước vì mình giấu chuyện làm DJ nên mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Mình muốn cho anh Hùng biết công việc của mình xem anh ấy có chấp nhận được không?". Dù không tỏ thái độ ra mặt nhưng Mạnh Hùng cũng thẳng thắn "anh không thích đi bar lắm".

Vừa "quẩy" xong, Kim Anh liền tiết lộ cho Mạnh Hùng bí mật mà cô giấu kín từ đầu đến giờ đó là "ở nhà em có một đứa con rồi". Quá bất ngờ, Mạnh Hùng chỉ biết "à" một tiếng dài. Bình tĩnh trở lại, anh chàng cũng cảm thông với hoàn cảnh của Kim Anh. Nhưng trước sự thật có phần "phũ phàng" như vậy, Mạnh Hùng ngập ngừng "anh phải suy nghĩ thêm, không yêu thì cũng có thể làm bạn được mà". Và một cái ôm của Mạnh Hùng dành cho Kim Anh trước khi rời cuộc hẹn, nhưng lần này cô nàng "cảm nhận đó là sự thương hại" và "anh ấy có chọn mình không cũng không quan trọng, con mình mới là tất cả".

Mạnh Hùng tiếp tục đến một cửa hàng điện thoại nơi Thanh Vy làm việc. Tại đây, Thanh Vy kể cho Mạnh Hùng nghe lý do cô chia tay tình cũ vì "em thích làm theo ý mình nên anh ấy chia tay". Cô nàng tiết lộ mình là "fan cứng" của Ngô Thanh Vân vì cũng "mạnh mẽ và bất cần" như thần tượng.

Sau đó, Thanh Vy mời anh Mạnh Hùng đi ăn món đặc sản để "kiểm tra" xem liệu Mạnh Hùng có "sành" ẩm thực như anh từng nói hay không. Cuối cùng, vì lóng ngóng khi ăn mà Mạnh Hùng bị Thanh Vy tố "anh ấy chắc không biết nấu ăn, mình phải suy nghĩ lại vì sau này việc nhà hai người phải cùng san sẻ".

Kết thúc 2 cuộc hẹn, Mạnh Hùng quyết định chọn Kim Anh và Thanh Vy là người ra về. Đứng nhìn "đôi uyên ương" ôm nhau say đắm, Thanh Vy chạy đến cầm tay cả 2 và nói rằng "ngay từ đâu đã nhận ra anh giống như anh trai thôi" đồng thời chúc phúc cho cặp đôi.

Không thể tin được, cuối cùng Mạnh Hùng một lần nữa nắm tay Kim Anh đến buổi hẹn cuối cùng với nến và sâm-panh để cùng nhau bắt đầu một chuyện tình trong mơ.

Các tập tiếp theo của Lựa chọn của trái tim, phát sóng lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên VTV3.

Theo VTV