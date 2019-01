Lựa chọn của trái tim mùa 2: Còn nhớ nhung tình cũ, nữ giáo viên dạy bơi tìm "người thay thế" tại show hẹn hò kinh dị

Tuổi đời khá trẻ nhưng Anh Tuấn đã kịp có 2 mối tình, trong đó có mối tình dài tới… 5 năm. Lần hẹn hò đầu tiên Anh Tuấn và bạn gái cùng nhau đi trượt băng. Tuấn trượt băng không giỏi nhưng lại muốn... hướng dẫn cô gái. Kết quả là cả hai... sấp mặt vì ngã quá nhiều. Nhưng, sau đó cặp đôi đã chia tay vì "niềm tin của cả hai chưa đủ lớn".

Đeo mặt nạ đi hẹn hò, Anh Tuấn mong tìm được một người con gái "trước tiên phải hiểu mình, có sự đồng điệu trong tâm hồn, gương mặt hiền, thấp hơn mình và biết cách đối nhân xử thế".

Chàng trai cũng tiết lộ, gia đình mình không hạnh phúc, cha me ly hôn khi anh "đang học lớp 7".

Anh Tuấn trong cuộc gặp gỡ với một trong ba cô nàng ở tập 2 Lựa chọn của trái tim mùa 2

Anh Tuấn đeo mặt nạ "Xên bọ hung" hẹn hò cùng 3 cô nàng: Thu Kiều (Mặt nạ Chaiko, 22 tuổi, giáo viên dạy bơi, đến từ Trà Vinh); Yến Nhi (Mặt nạ Đôremi, 19 tuổi, sinh viên Học viện Hàng không, đến từ Bình Dương) và Thúy An (Mặt nạ Thủy thủ mặt trăng, 20 tuổi, giáo viên dạy catwalk, đến từ TP.HCM).

Trong đó, Thu Kiều từng trải qua một mối tình duy nhất và chia tay vì "cảm thấy cả hai không dành cho nhau nữa". Nữ giáo viên đi hẹn hò với mong muốn tìm được một người có thể giúp cô bước sang một cánh cửa tình yêu mới. Ngoài ra cô nàng còn muốn bạn trai phải là người cao khoảng 1m70, lớn hơn từ 4 đến 5 tuổi và đặc biệt là không hút thuốc.

Yến Nhi cũng trải qua một mối tình đặc biệt mà đến bây giờ vẫn không thể quên được. Người đó tỏ tình với cô ngay trước khoảnh khắc giao thừa đúng 5 phút, nhưng cũng tan vỡ nhanh chóng. Lý do chia tay là bởi Yến Nhi bị gia đình ngăn cản quyết liệt vì cô kém người yêu tận 12 tuổi, chưa kể cô đang còn đi học

Chia sẻ về mẫu bạn trai lý tưởng, Yến Nhi cho biết "tôi thích một chàng trai chín chắn, có công việc ổn định và cao trên 1m8 vì bản thân mình cũng đã 1m7 rồi".

Cuối cùng là Thúy An - tự tin khi tự cho điểm 10/10 về ngoại hình, cô còn cung cấp luôn số đo 3 vòng chuẩn hoa hậu 90 - 60 - 103. Về tính cách, Thúy An "khiêm tốn" hơn một chút khi cho điểm 9/10. Có thể nói, Thúy An là một cô nàng hoàn hảo khi đi hẹn hò giấu mặt vì ngoại hình cực kỳ bắt mắt đó của mình.

Chia sẻ thêm, Thúy An cho biết "tôi biết võ thuật, biết chơi đàn, mình không có thói quen xấu gì hết, việc nhà cũng biết làm, nấu ăn cũng biết luôn".

Tuy hoàn hảo là thế nhưng Thúy An lại chưa có một mối tình nào. Cô cũng chịu cảnh gia đình đổ vỡ vì cha mẹ ly hôn, mẹ cô tiều tụy đi rất nhiều. Chính vì thế, Thúy An rất sợ sẽ lại rơi vào hoàn cảnh như mẹ mình

Đến với Lựa chọn của trái tim, cô nàng mong muốn tìm được một chàng trai "cao hơn mình, chững chạc, vui vẻ hòa đồng và phải hơi...Hàn Quốc".

Ba cô nàng, ba tính cách trái ngược, một người còn vương tình cũ, một cô nàng trẻ con ương bướng và một "siêu vòng ba" khó tính, ai sẽ là người chinh phục được trái tim chàng sinh viên 21 tuổi Anh Tuấn? Lớp mặt nạ chỉ được hé lộ ở phút cuối, Anh Tuấn sẽ chọn ai đến buổi hẹn sau cùng?

