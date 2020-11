Lửa ấm tập 30: Nhận việc mới xong, Thủy về nhà thì sững người thấy tiểu tam đang nấu nướng vui vẻ với mẹ chồng

Mở đầu tập 29 Lửa ấm, Thủy ngồi khóc sau khi bị bà Mai mắng là không biết cách dạy con. Thấy vợ vậy, Minh ngồi xuống và khuyên giải cô khiến Thủy nguôi giận.



Hiền sau một thời gian bồi bổ sức khỏe, giữ tâm trạng thoải mái nên trông khá hơn nhiều. Trong một buổi đi bán xôi, Hiền bỗng dưng thấy khó chịu và buồn nôn, kêu thúng xôi hôm nay có mùi khác mọi ngày. Một người bán hàng cạnh đó nhìn nét mặt Hiền và đoán Hiền đã mang thai.

Sáng thức dậy Quang đã không muốn đi học dù bà Mai có nịnh cậu như thế nào cũng không được. Thấy vậy Thủy lại mắng con và nói nếu cậu không muốn đi học thì cô sẽ xin giám hiệu nhà trường cho Quang nghỉ luôn.

Quang sau đó đến đơn vị của bố và hai bố con có cuộc nói chuyện với nhau, Minh hỏi con là vì sao không thích đi học thì Quang lòng vòng nhưng cuối cùng cũng không đưa ra được lý do.

Mẹ con Đào bị một nhóm người lạ mặt đến đánh ghen, Đào không thanh minh, không kêu van chứng tỏ trước đây chuyện này đã từng xảy ra. Cô gái kia kêu người đánh Đào và đánh cả mẹ Đào, miệng không ngừng chửi rủa. Cô ta đánh và chửi mẹ Đào vì tội không biết dạy con, để con đi phá hạnh phúc gia đình nhà người khác.

Sau sự việc, mẹ đào đã hiểu lầm người đến đánh ghen con mình là vợ của Tiến. Bà đã gọi điện trách Tiến rằng đã để vợ tới đánh đập con bà tới mức nhập viện. Nghe vậy, Tiến đã rất tức giận trở về nhà để nói chuyện với Hiền. Hai người đôi co, không may Tiến vô ý làm Hiền bị ngã mà không biết rằng cô đang có bầu. Sau đó Hiền được Tiến đưa vào bệnh viện và em bé vẫn an toàn. Điều đó khiến Tiến cảm thấy vô cùng có lỗi khi mạnh tay với vợ.

Ngọc và bà Mai lại có buổi cà phê tâm sự như mọi khi. Sau đó Ngọc còn gọi điện cho Minh nói rằng cô đang đi với bà Mai khiến Minh rất vui. Ngọc còn tỏ ra mình là một người rất hiểu về trẻ con tuổi vị thành niên. Đó cũng là lý do Minh đang quan tâm nên hai người rất vui vẻ về chủ đề này.

Mở đầu trích đoạn tập 30 Lửa ấm, Đào đến bệnh viện để xin lỗi Đào nhưng Tiến vẫn nghĩ là do vợ nên nói với Đào: "Vì chuyện đó thì cô không cần phải xin lỗi đâu. Hiền nhà tôi phải xin lỗi cô mới đúng".

"Không, anh hiểu nhầm rồi ạ. Tại mẹ em, bà cứ tưởng em với anh, cho nên lúc em bị đánh ghen nên lập tức đổ lỗi cho chị. Là vợ của bố cu Khang anh ạ. Em và anh ta trót yêu thương nhau. Là em dại dột, cứ nghĩ anh ta sẽ bỏ vợ để đến với mình. Nhưng khi biết tin em có bầu, anh ta chối bỏ trách nhiệm đã đành, vợ anh ta còn ghen lồng lên đòi bắt cóc con em" - Đào vừa khóc vừa giải thích mọi chuyện với Tiến và Hiền.

Lời giải thích rõ ràng của Đào khiến Tiến ngã ngửa người vì nghĩ oan cho vợ, còn Hiền nằm trên giường bệnh thì vẫn ấm ức khi chồng không tin mình.

Ở phân cảnh khác, Thủy cần tiền để mua chung cư mới nhưng lại ngại hỏi chồng. Đúng lúc đó, bên bệnh viện Tâm Khánh gọi điện mời Thủy về làm việc. Thủy ngay lập tức nhận lời. Tới bệnh viện Tâm Khánh, Thủy được bác sĩ Khánh (Tiến Lộc) "săn đón". Khánh ngưỡng mộ tài năng của Thủy nên muốn cô tới làm ở bệnh viện của mình. Thủy lấy làm ngạc nhiên khi Khánh biết rõ về mình dù anh mới từ nước ngoài. "Một người như Thủy ở trong ngành mình tại sao tôi lại không biết chứ" - Khánh đáp.

"Em cũng chỉ là một bác sĩ bình thường thôi ạ. Nếu anh cứ nghe mọi người nói có khi lại thất vọng đấy", Thủy e ngại nói. Còn Khánh nói anh sẽ kiểm chứng năng lực của cô qua quãng thời gian làm việc tại Tâm Khánh.

Sau khi nhận việc trở về nhà, Thủy sững người khi thấy Ngọc và bà Mai đang vui vẻ nấu nướng cùng nhau trong bếp. Thủy hỏi vì sao Ngọc đến đây thì bà Mai nói rằng Ngọc đi đón Quang về trời mưa nên mời Ngọc ở lại ăn cơm luôn. Tin này lại khiến Thủy bất ngờ hơn vì Thủy nghĩ rằng không những lôi kéo mẹ chồng, chồng mà mục tiêu của Ngọc giờ lại đến cả con trai của mình.



