'Lời nguyền' đóng phim của Lan Ngọc: 'Đá xéo' từ Nhã Phương tới Ngọc Trinh không chừa ai

Bộ phim Mối tình đầu của tôi có Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai chính đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên cộng đồng mạng. Bởi bộ phim này thẳng thừng bảo rằng Ngọc Trinh không đủ đẳng cấp để lên trang bìa một tạp chí nổi tiếng.

Càng bất ngờ hơn khi Ngọc Trinh không phải mỹ nhân Việt đầu tiên bị phim Ninh Dương Lan Ngọc "đá xéo". Trước đó, bộ phim Gái già lắm chiêu 2 của Ninh Dương Lan Ngọc bị cho là "đá xéo" Nhã Phương, Nam Em và Angela Phương Trinh. Điều này khiến nhiều khán giả đùa rằng, Ninh Dương Lan Ngọc đang dính phải "lời nguyền" lên phim là đồng nghiệp sẽ bị "đá xéo".

Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng Ngọc Trinh chỉ thích hợp chụp... "catalogue áo tắm"

Trong tập 57 Mối tình đầu của tôi, Nam Phong (Bình An) cùng Tạp chí Her Mode lao đao trước bờ vực phá sản. Bởi quản lý của ngôi sao được mời làm mẫu trang bìa quyết định cho nghệ sĩ của mình hợp tác với đối thủ của Her Mode.

Trong tình hình nguy cấp, Minh Huy (B Trần) vẫn bình tĩnh, lạc quan đề cử những cái tên danh giá cho vị trí trang bìa. Theo anh, Chi Pu và Lan Ngọc là 2 tên tuổi nổi tiếng có thể lên trang bìa nhưng Chi Pu mắt quá to còn Lan Ngọc thì anh không thích. Vậy nên, lựa chọn cuối cùng của anh là Ngọc Trinh.

Tuy nhiên, Trưởng phòng Hà Đỗ (Diễm Châu) - sếp của An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc) cho rằng Ngọc Trinh không đủ đẳng cấp để trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí danh tiếng Her Mode. Nữ người mẫu nổi tiếng này chỉ thích hợp chụp... "catalogue áo tắm".

Ý kiến "đá xéo" Ngọc Trinh của phim Mối tình đầu của tôi đã gây nên tranh cãi kịch liệt. Nhiều người cho rằng xinh đẹp, vóc dáng nuột nà cùng tên tuổi của Ngọc Trinh trong làng người mẫu thừa sức giúp tạp chí Her Mode bán "cháy hàng".

Nhưng một số khác lại cho rằng những tạp chí danh tiếng thường hướng tới hình ảnh thời trang cao cấp. Vậy nên, "người mẫu nội y" như Ngọc Trinh bị nhận xét là không thích hợp cũng là điều bình thường.

Chuyện tình tay ba Nhã Phương - Trường Giang - Nam Em bị "đá xéo" trên màn ảnh rộng

Tham gia Gái già lắm chiêu 2, Ninh Dương Lan Ngọc đóng vai Ms. Q - host của Showbiz Secret(Bí mật showbiz) - chương trình chuyên phanh phui những chuyện bí mật của giới nghệ sĩ. Trong chương trình này, Ms. Q muốn mời Trần Giang và Hoa hậu Nam Phương tới tham gia phỏng vấn trực tiếp. Điểm đặc biệt là cặp đôi này cưới nhau thực chất chỉ là hợp đồng hôn nhân, và cả 2 chưa từng nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn trực tiếp nào.

Khi nhận được yêu cầu không được nhắc tới chuyện cầu hôn ồn ào của Trần Giang khi lên sóng, Miss Q liền mỉa mai rằng, nếu không có chuyện cầu hôn ồn ào kia thì anh ta liệu có được mời đến chương trình của cô hay không.

Tình tiết này ngay lập tức khiến khán giả nhớ tới chuyện Trường Giang cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng trực tiếp của giải Mai Vàng. Ngay sau đó, danh hài xứ Quảng đã gặp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì hành động thiếu chuyên nghiệp của mình. Giải Mai Vàng 2018 đã quyết định gạch tên Trường Giang ra khỏi tất cả hạng mục đề cử vì màn cầu hôn gây nhiều tranh cãi.

Không chỉ mỉa mai chuyện cầu hôn ồn ào, các nhân vật trong phim còn được đặt tên gợi nhiều liên tưởng tới mối tình tay ba của Nhã Phương - Trường Giang và Nam Em. Nhiều người cho rằng Nam Phương là cái tên được ghép từ Nhã Phương và Nam Em. Hơn nữa, danh hiệu Hoa hậu của Nam Phương trùng với việc Nam Em ngoài đời thực là Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyện Angela Phương Trinh "cặp kè" bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Cũng trong bộ phim Gái già lắm chiêu 2, chuyện nghệ sĩ nữ cặp kè với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa 3 vòng bị đưa lên sóng. Và nhiều khán giả am hiểu chuyện showbiz ngay lập tức nhận ra nữ nghệ sĩ bị nhắc đến trong tình huống này là ai.

Trong quá khứ, nữ diễn viên sinh năm 1995 Angela Phương Trinh từng bị khui việc hẹn hò với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. "Bà mẹ nhí" thường xuyên xuất hiện bên cạnh vị "đại gia thẩm mỹ" này, từ nắm tay thân mật khi đi ăn tối trong một nhà hàng cho đến việc cổ vũ nhau tại chương trìnhBước nhảy hoàn vũ. Cuộc tình của hai người được công khai khi Chiêm Quốc Thái đăng tải chính thức lên trang cá nhân.

Nhờ cuộc tình này, Angela Phương Trinh đã được anh "dao kéo" nhiều bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là vòng 1 trở nên "ngồn ngộn".

Đương nhiên, chuyện thị phi showbiz được người ta đồn đoán, rỉ tai nhau rất nhiều. Nhưng đưa hẳn lên phim rồi để khán giả đoán được "người mà ai cũng biết là ai đấy" không phải ê kíp nào cũng dám làm. Việc hai bộ phim của Ninh Dương Lan Ngọc công khai "đá xéo" các câu chuyện "thâm cung bí sử" của mỹ nhân Việt khiến người xem vừa bất ngờ vừa thấy thú vị nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi.

