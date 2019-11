Loạt phim hấp dẫn 'đụng độ' bom tấn Nữ hoàng băng giá 2 tại phòng vé tháng 11

Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối - 1/11



Terminator: Dark Fate là phần thứ sáu của thương hiệu phim Kẻ Hủy Diệt được phát hành. Không giống như các phần trước bộ phim được hậu thuẫn sản xuất bởi chính James Cameron sau khi đã giành lại được quyền chủ thương hiệu Terminator đã bán trước đó. Với bối cảnh diễn ra sau sự kiện Ngày Phán Xét bị ngăn chặn ở năm 1995, nhưng ở tương lai xa hơn là năm 2042 một quân đoàn robot đã tiến hóa với tên gọi Legion đã được thành lập bắt đầu một kỉ nguyên mới thay Skynet. Chúng đưa những Kẻ Hủy Diệt mang mã Rev về quá khứ để bắt đầu một cuộc chiến mới.

Đồi Địa Đàng - 1/11

Uma thức giấc trên một hòn đảo gọi là Đồi địa đàng được tạo ra để quản lý và giáo dục những cô gái không đứng đắn. Dẫn dắt bởi Duchess, hòn đảo tạo ra một cuộc sống trong mơ cho những "bệnh nhân" của nó. Tuy nhiên, phía sau những câu chuyện thần tiên là những bí mật được thêu dệt tinh vi, là khởi nguồn cho cuộc nổi dậy thoát khỏi chốn Thiên Đường.

Hợp Đồng Bán Mình - 5/11

Phim là câu chuyện nóng hổi về những bản hợp đồng hôn nhân, hợp đồng tình dục... đang nhan nhản trong xã hội. Câu chuyện một người đàn ông đại gia Việt kiều U60 dám bỏ ra 120 tỷ để cứu cha, một cô gái trẻ đang đối diện với cái chết và nợ nần với điều kiện cô gái ấy phải làm vợ ông ta trong 10 năm không được ly hôn. Bản hợp đồng hôn nhân mà cô gái ấy phải nhắm mắt ký vào đã biến cô trở thành một nàng Kiều thời @... Với số tiền đó ông ta có thể lấy cả hoa hậu thế giới, tại sao ông lại đổi lấy một cô gái bình thường đã hứa hôn? Người đàn ông đó là một đại gia hay một kẻ buôn người?

Ký Ức Kinh Hoàng - 8/11

Ký Ức Kinh Hoàng lấy bối cảnh nhiều năm sau The Shining (1980), khi cậu bé Danny năm nào giờ đây đã trưởng thành nhưng liên tục chìm trong rượu, những cơn thịnh nộ vô chừng và phải đối diện với những hồn ma trong quá khứ. Quyết định làm lại cuộc đời, Danny đã dọn đến sống tại New Hampshire. Trong lúc đó, Danny dần phát hiện ra mình có một năng lực siêu nhiên mạnh mẽ và có thể kết nối với cô bé 12 tuổi tên Abra Stone. Từ đấy, Danny và Abra đoàn kết cùng nhau để chống lại Rose the Hat và những kẻ tay sai - The True Knot - những kẻ chuyên truy sát những người có năng lực đặc biệt như Danny và Abra để có cuộc sống bất tử.

Ma Gương 2 - 8/11

Sau khi thoát được khỏi tay Kuntilanak, Dinna đến gặp một người tự xưng là mẹ ruột của cô. Tuy nhiên, Dinna và 2 người em của mình lại bị mắc kẹt trong một ngôi nhà giữa rừng sâu. Những hiện tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện và Dinna nhận ra mình phải đối đầu với Kuntilanak một lần nữa.

Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu - 8/11

Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu xoay quanh Kaew của Khun Chang Khun Phaen. Không nơi nương tựa lẫn kí ức, chàng trai trẻ trở thành một trên trộm vặt lang thang khắp nơi để “phá làng phá xóm” cùng cậu bạn thân Petch. Khi đến Ayutthaya, anh chàng bất ngờ gặp lại hai người bạn thời thơ ấu là Chang và Pim. Kaew dần nhớ lại những câu chuyện đau lòng năm xưa và phát hiện ra cha mình là vốn là một quý tộc bị xử tử vì tội phản nghịch.

Những Thiên Thần Của Charlie - 15/11

Lúc này, Sở Townsend đã trở thành công ty an ninh, điều tra tư nhân hết sức hùng hậu, có quy mô hoạt động trải dài trên toàn thế giới. Vào một ngày, nàng điệp viên Jane bất ngờ nhận được nhiệm vụ giải cứu yếu nhân Elena - nữ kỹ sư phần mềm đang nắm giữ thông tin quan trọng về một vũ khí hủy diệt hàng loạt - khỏi tay bọn sát thủ. Sau khi đưa nàng ta quay về trụ sở an toàn, vì nhận thấy tiềm năng thú vị nơi Elena, đặc vụ cấp cao Bosley liền ngỏ lời mời cô gia nhập tổ chức, đồng thời phối hợp với Jane và Sabina nhằm tìm cách phá hủy thứ vũ khí đáng sợ kia.

Trận Chiến Midway - 15/11

Diễn ra 6 tháng sau trận Trân Châu Cảng, trận Midway năm 1942 đánh dấu một bước ngoặt cho quân đội Mỹ trên mặt trận Thái Bình Dương trong Thế Chiến thứ II. Cuối năm nay, trận hải chiến này sẽ được tái hiện trong bộ phim "Midway", đến từ đạo diễn của "Independence Day": Roland Emmerich.

Nữ Hoàng Băng Giá 2 - 22/11

Phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình tỉ USD Nữ hoàng băng giá (2013) kể về những thay đổi của Elsa trước những hiện tượng lạ diễn ra ở vương quốc Arendelle.

Cùng dấn thân vào một cuộc phiêu lưu xa xôi thú vị, hai chị em Anna và Elsa đi đến chốn rừng sâu để tìm kiếm sự thật về bí ẩn cổ xưa của vương quốc mình. Tất cả những gì Anna & Elsa biết về bản thân, lịch sử và gia đình của họ đều bị thử thách khi họ bị cuốn vào một chuyến đi đầy quả cảm đến với vùng đất phía bắc bí ẩn ngoài Arendelle được báo trước.

Troll: The Tale of a Tail - 15/11

Hoàng tử troll Trym chỉ có ba ngày để cứu cha mình, Vua Grom, người bị biến thành đá và đuôi của ông bị đánh cắp bởi một thế lực xấu xa trong khu rừng. Trym và những người bạn đồng hành của mình phải thực hiện một cuộc phiêu lưu nguy hiểm xuyên qua vương quốc troll của Ervod để cứu mạng vua cha và trả lại vương quốc cho người cai trị.

21 Cây Cầu - 22/11

Một loạt cảnh sát tại New York bị giết chết bí ẩn. Thanh tra Andre Davis xông pha vào cuộc và phát hiện ra những âm mưu khủng khiếp của một băng đảng khát máu. Để triệt hạ chúng, Andre Davis đã khẩn cầu chính quyền đóng cửa toàn bộ 21 cây cầu, khiến cả hòn đảo Manhattan - trái tim của New York trở thành tử địa, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Tội Ác Hoàn Hảo - 22/11

Theresa là một nữ họa sĩ tài năng, những gì cô muốn là được vẽ, nhưng không may cô ấy gặp tình trạng về mắt và sẽ trở nên mù lòa, thêm vào đó, cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không có được sự ủng hộ từ chồng, Theresa bắt đầu gặp gỡ và làm quen với James, cũng là một nghệ sĩ, nhưng Theresa lại không biết nhiều về James và cả quá khứ đen tối của anh ta. Cô bắt đầu trở thành một nạn nhân theo kế hoạch của James…

Ford v. Ferrari: Cuộc Đua Lịch Sử - 29/11

Cuộc Đua Lịch Sử lấy bối cảnh đường đua Le Mans 1966, kể về cuộc cạnh tranh gắt gao giữa hai hãng xe hàng đầu thế giới. Trước sự thống trị của Ferrari, hãng Ford quyết định chiêu mộ nhóm kỹ sư do huyền thoại Carroll Shelby đứng đầu, cùng tay đua kiệt xuất Ken Miles để chế tạo ra một mẫu xe đua mang tính cách mạng nhằm đánh bại đối thủ Ferrari.

Danur: I Can See Ghosts - 29/11

Vì bố mẹ quá bận rộn với công việc nên Lisa cảm thấy cô đơn và không có ai chơi cùng. Tình cờ vào năm sinh nhật 8 tuổi, cô bé gặp được 3 thực thể bí ẩn đang sống trong nhà mình. Risa và chúng xem nhau là bạn và bắt đầu thân thiết với nhau như gia đình. Dần dần, những hành động nói chuyện với những người không của cô bé khiến mẹ cô lo lắng không ngừng về con mình.

