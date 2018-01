Loạt phim hành động, kinh dị gay cấn mở màn năm 2018

Insidious: The Last Key (Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ, 5/1 ): Bộ phim vẫn xoay quanh nhà cận tâm lý học Elise Rainier do Lin Shaye thủ vai. Elise nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của một người đàn ông đang sinh sống trong chính căn nhà cũ của bà thuở nhỏ. Phần phim sẽ hé lộ tuổi thơ của Elise và sự kiện dẫn đến khả năng tâm linh của bà. Nhà ngoại cảm sẽ phải đối diện với ác quỷ đáng sợ đã ám ảnh bà cả tuổi thơ.

Yêu Miêu truyện (5/1): Phim của đạo diễn huyền thoại Trần Khải Ca, dựa trên tiểu thuyết ăn khách Sa môn không hải của nhà văn Nhật Bản Yumemakura Baku, lấy bối cảnh đời nhà Đường, khi triều chính đang náo loạn sau cái chết của hoàng đế Đường Huyền Tông. Hầu hết nhân vật trong bộ phim đều lấy cảm hứng từ các nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa, rồi phóng tác để điểm thêm màu sắc thú vị cho câu chuyện.

Spyder (Tội Ác Bẩm Sinh, 5/1): Bom tấn của Bollywood, dưới bàn tay của đạo diễn gốc Việt Peter Hiền mang chủ đề trinh thám, xoay quanh quá trình tìm ra tên sát nhân có dấu hiệu tâm thần của điều tra viên Shiva. Với mong muốn kiểm soát dân số, kẻ thủ ác không ngại ra tay giết người với những phương pháp tàn độc. Bộ phim hiện được đánh giá cao trên một số trang chấm điểm phim như IMDb (7.3), Rotten Tomatoes (85%).

The Big Call (Cuộc Gọi Bạc Tỷ, 5/1): Bộ phim của đạo diễn Bành Thuận khai thác đề tài tội phạm viễn thông, xoay quanh cảnh sát trẻ vừa được nhận chức gia nhập vào tổ trọng án chuyên phụ trách về tội phạm thông tin. Anh và nữ đặc vụ lành nghề được giao nhiệm vụ trà trộn vào tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Phim có sự tham gia của các diễn viên "thần tượng" của Trung Quốc như Trần Học Đông, Quế Luân Mỹ, Trương Hiếu Toàn.

The Liquidator (Án Mạng Liên Hoàn, 12/1): Bộ phim của đạo diễn Tử Kỳ Châu được chuyển thể từ Ánh sáng thành phố – phần 4 trong series truyện trinh thám Tâm Lý tội phạm của tác giả Lôi Mễ. Phim là cuộc hành trình đi tìm lại công lý, vạch trần kẻ ác, xoay quanh những vụ án mạng kinh hoàng liên tiếp xảy ra. Phim có sự tham gia của ba ngôi sao màn ảnh Hoa ngữ là Đặng Siêu, Lưu Thi Thi và Nguyễn Kinh Thiên.

The Commuter (Hành Khách Bí Ẩn, 19/1): Bộ phim là món quà cuối cùng dành tặng fan của siêu sao hành động Liam Neeson trước khi ông từ giã sự nghiệp đánh đấm trên màn ảnh. Ngôi sao phim Taken tái ngộ với Jaume Collet-Serra - tác giả của Non-Stop và Run All Night trong dự án mới. Liam Neeson vào vai nhân viên bảo hiểm tên Michael. Khi Michael đang trên chuyến tàu lửa thì bị dính líu vào âm mưu tội phạm nguy hiểm chết người. Vera Farmiga vào vai người phụ nữ bí ẩn đã kéo Michael vào rắc rối này.

12 Strong (19/1): Đây là bộ phim về đề tài lịch sử, chiến tranh rất được mong đợi trong mùa phim đầu năm của Hollywood với sự lột xác của "Thần Sấm" Chris Hemsworth. Phim có bối cảnh sau vụ khủng bố 11/9 khi Mỹ cử 12 người lính tinh nhuệ cưỡi ngựa đến Afghanistan. Đội quân dẫn đầu là đại úy Mitch Nelson (Chris Hemsworth) tiến hành chiến tranh không chính thống chống lại bọn khủng bố là băng đảng Taliban và Al Queda.

Maze Runner: The Death Cure (Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần, 26/1): Phần 3 trở lại của loạt phim Maze Runner trở lại sau 3 năm, tiếp nối những tình tiết trong Thử Nghiệm Vùng Đất Cháy, Lối Thoát Tử Thần đưa Thomas và nhóm bạn trở lại WCKD để giải cứu những người bạn và hơn hết là tìm ra phương thuốc cho nhân loại. Sau tai nạn nguy hiểm, nam diễn viên Dylan O’Brien đã bình phục để tái ngộ với dàn diễn viên trong phim gồm Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario và Katherine McNamara.

