Leonardo và Brad Pitt đóng phim về vụ án giết hại minh tinh Hollywood kinh hoàng nhất thế kỷ 20

Tác phẩm Once upon a time in Hollywood này có mức kinh phí đầu tư 100 triệu USD, ngoài hai gương mặt đình đám là Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, dự án còn có sự tham gia của Margot Robbie và Dakota Fanning. Bộ phim dự kiến ra mắt trong năm 2019, tròn 50 năm tính từ cái chết bi thảm của mỹ nhân hồng nhan bạc mệnh Sharon Tate.

Đạo diễn Quentin Tarantino đã dành 5 năm để viết kịch bản cho Once upon a time in Hollywood. Tác phẩm lấy bối cảnh ở Los Angeles vào năm 1969, thời điểm vàng son của nền điện ảnh Mỹ. Chuyện phim theo chân cựu ngôi sao truyền hình Rick Dalton (Leonardo DiCaprio đóng) và diễn viên đóng thế lâu năm của anh là Cliff Booth (do Brad Pitt thủ vai). Cả hai phải chật vật tìm lại chỗ đứng cho mình ở kinh đô điện ảnh, thông qua sự giúp đỡ của người hàng xóm nổi tiếng: Sharon Tate. Cái chết kinh hoàng của Sharon Tate và hàng loạt vụ thảm sát của “gia đình sát nhân” Manson sẽ làm nền cho câu chuyện chính của phim.

Cái chết của nữ diễn viên Sharon đã gây chấn động dư luận suốt thời gian dài.

Theo hồ sơ, nữ diễn viên nổi tiếng Sharon Tate đã bị giết ngay trong chính căn nhà của mình khi mới 26 tuổi. Câu chuyện trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng hơn với nhiều người khi biết rằng, Sharon Tate lúc đó đang mang trong mình một thai nhi 8 tháng tuổi. Vụ án được chỉ đạo bởi Charles Manson, dẫn dắt và thực hiện bởi Tex Watson và các thành viên khác của nhóm "Gia đình Manson".

Cụ thể, vào tối 8/8/1969, Tex Watson đã dẫn theo Susan Atkins, Linda Kasabian cùng Patricia Krenwinkel đến "căn nhà mà Melcher từng sống" và ra lệnh cho đồng bọn "giết hết mọi người trong nhà theo cách độc ác nhất có thể". Chúng đã giết 4 người trong căn nhà theo cách man rợ nhất. Riêng với Sharon, dù cô đã cầu xin những kẻ đột nhập tha mạng cho mình, hoặc ít nhất cho tới khi thai nhi 8 tháng trong bụng cô được chào đời. Tuy nhiên, những kẻ giết người vẫn không mảy may cảm động mà ra tay hạ sát Sharon, đâm cô 16 nhát.

Cái chết thương tâm của nữ diễn viên Sharon đã gây chấn động dư luận suốt thời gian dài và được xếp vào danh sách những vụ án mạng kinh hoàng nhất của thế kỷ XX.

