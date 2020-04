Lee Min Ho nhận cát-xê hơn 20 tỷ đồng khi đóng 'Quân vương bất diệt'

Thống kê từ Trendrr, khi nhận lời tham gia phim Quân vương bất diệt, Lee Min Ho đã bỏ túi hơn 1,3 tỷ won (tương đương 21 tỷ đồng ). Cụ thể, trong mỗi tập phim, diễn viên sinh năm 1987 nhận hơn 70 triệu won tiền cát-xê.

Lee Min Ho nhận cát-xê khủng sau khi xuất ngũ.

Số liệu từ Trendrr cũng cho thấy, Lee Min Ho đang nằm trong top 5 nam diễn viên được trả lương cao nhất khi tham gia phim truyền hình. Anh đứng sau Kim Soo Hyun, Hyun Bun, Jo In Sung và So Ji Sub.

Sau gần 2 năm nhập ngũ, Lee Min Ho vẫn là cái tên được đạo diễn Baek Sang Hoon chọn mặt gửi vàng.

Trước khi nhập ngũ, sao phim Vườn sao băng được mệnh danh là "bảo chứng rating". Vì vậy, nhiều đạo diễn không ngại chi số tiền lớn để mời nam diễn viên tham gia tác phẩm của mình.

Sina khẳng định, ở thị trường Trung Quốc Đại lục, anh nhận được đề nghị đóng phim với thù lao cao gấp 7 lần mức giá tại Hàn Quốc. "Dù Lee Min Ho không muốn nhận vai chính, nhà sản xuất vẫn muốn chi số tiền lớn mời anh ta làm diễn viên khách mời", nguồn tin nói.

Nguồn tin từ Sport Today lại khẳng định giá dự sự kiện của Lee Min Ho cũng ở mức không tưởng. Một thương hiệu Hong Kong đã chi 900 triệu won để sao phim Người thừa kế xuất hiện 15 phút. Kết quả, thương hiệu này thu về lợi nhuận 10 tỷ won sau đó.

Hiện tại, mỹ nam Thợ săn thành phố đang được chú ý với Quân vương bất diệt. Bộ phim được chấp bút bởi biên kịch “vàng” Kim Eun Sook. Người này từng làm nên thành công cho loạt phim truyền hình như Secret Garden, Hậu duệ mặt trời, Goblin...

Dàn cast toàn diễn viên có ngoại hình nổi bật giúp Quân vương bất diệt được chú ý.



Quân vương bất diệt là bộ phim giả tưởng, miêu tả về hai thế giới song song. Lee Min Ho vào vai Hoàng đế Lee Gon - người có năng lực đặc biệt, chịu trách nhiệm đóng cánh cổng nối liền ma giới với nhân gian để bảo vệ người dân. Anh hợp tác với nữ diễn viên Kim Go Eun trong bộ phim này.

Thống kê của Nielsen Korea, tỷ suất người xem trung bình của 2 tập đầu phim Quân vương bất diệt lần lượt là 11,4% và 12,9%. Đặc biệt, tỷ lệ người xem cao nhất được ghi nhận trong tập 2 đạt đến 14%.

Theo Zing