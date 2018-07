Không đi khách được vì có bầu, "Quỳnh búp bê" Phương Oanh bị Thu Quỳnh hành hạ

Tập 5 của phim truyền hình Quỳnh búp bê vừa lên sóng vào tối 5/7. Mở đầu tập phim, Quỳnh ( Phương Oanh ) đã gây ra tai họa khi cố tìm cách bỏ trốn khỏi bàn tay ma quỷ của bọn tú bà. Nhưng vì thế cô sức yếu, vừa chạy ra khỏi cửa, Quỳnh đã bị bắt quay trở lại. Tiếp đến, tay Cảnh ( Doãn Quốc Đam ) xuất hiện và đánh Quỳnh tơi tả.

Quỳnh toan bỏ trốn khỏi động quỷ nhưng đã bị chúng bắt lại.

Sau màn tra tấn Quỳnh, Cảnh tiếp tục đánh đập Lan ( Thanh Hương ). Lý do Cảnh đưa ra là vì Lan sơ suất, tạo điều kiện cho Quỳnh bỏ trốn nên mới gây ra cớ sự này. Bị nện cây sắt vào bụng đến mức muốn ngã gụy, Lan vô cùng tức giận. Tuy nhiên, trong thâm tâm Lan biết rõ, cô không thể trách cứ Quỳnh được, bởi bất cứ cô gái nào cũng chẳng hề mong muốn làm gái làng chơi. Nhưng do hoàn cảnh đẩy đưa, cả Quỳnh lẫn Lan đều phải rơi vào ổ quỷ.

Quỳnh bật khóc khi thấy Lan bị đánh đến mức ngất xỉu.

Những ngày tiếp theo, Quỳnh bị My Soi ( Thu Quỳnh ) ra sức bắt nạt. Với lý do Quỳnh là đứa vô dụng, đã không thể đi khách vì có chửa lại còn gây rắc rối, khiến các cô gái trong xóm trọ đều bị liên lụy. Mỗi ngày, My đều mắng nhiếc, nhục mạ Quỳnh. Hễ gặp Quỳnh ở đâu là My lên tiếng dạy đời đến đó.

My Sói chứng tỏ cô là môt gái làng chơi hết sức ranh ma, tinh quái.

Ở thời điểm hiện tại, My là gái làng chơi "đắt khách" nhất động Thiên Thai. Cũng chính vì lý do này nên My khá vênh váo. My ép Quỳnh giặt tay tất cả quần áo của mình, My bắt Quỳnh lau nhà, quét sân, may vá đồ cho các chị em cùng xóm trọ. Tất tần tật những việc gì có thể khiến My chứng tỏ cô quyền lực, tài giỏi hơn Quỳnh, ả ta đều làm cả.

Thấy Quỳnh bị ức hiếp, Lan đã lên tiếng bênh vực. Sau bao ngày làm mặt lạnh với Quỳnh, cuối cùng Lan cũng phải mở miệng nói chuyện. Lan và Quỳnh bật khóc nức nở khi nói về số phận gái làng chơi của mình. Cảnh phim này tuy ngắn nhưng đã gây xúc động cho nhiều khán giả của Quỳnh búp bê.

Lan bênh vực Quỳnh khi thấy cô bị My Sói bắt nạt.

Ở một diễn biến khác, cậu Phong quý tử - con trai lão Cấn lại vướng vào rắc rối mới vì thói đời muốn chứng tỏ mình tài giỏi. Phong liên kết với 1 vài băng nhóm và tiến hành bán ma túy. Biết Phong đang đi vào con đường chết, Cảnh đã bày mưu để cho Phong một bài học.

Cảnh cố tình sắp xếp đàn em để hù dọa Phong.

Cảnh cho đàn em đóng giả công an, cố tình tập kích để bắt giữ và đánh Phong. Sau khi hù cho Phong sợ đến mức tè ra quần, Cảnh mới bất ngờ xuất hiện và giải cứu. Tuy nhiên, Phong dường như vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện. Anh chàng này vẫn rất cứng đầu và hành xử một cách ngu dốt.

Tập 6 của phim truyền hình Quỳnh búp bê sẽ lên sóng vào lúc 20g45 ngày 6/7/2018 trên kênh VTV1.

