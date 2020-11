Không chỉ ôm hôn, màn xé áo nam chính 'Gái Già Lắm Chiêu V' của Kaity Nguyễn khiến khán giả vô cùng tò mò

Nhằm đáp lại sự trông đợi từ cộng đồng fan Gái Già Lắm Chiêu , bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân & Nam Cito vừa cho đăng tải đoạn first look hoàn chỉnh, có thời lượng lên đến gần 6 phút của dự án Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả.



Không chỉ tiếp tục khiến khán giả choáng ngợp bởi những thước phim xa hoa hoành tráng, đội ngũ sản xuất còn khéo léo lồng ghép vào đó nhiều hình ảnh, chi tiết ý nghĩa gắn liền với đời sống tinh thần, tâm linh người Việt.

Ngoài những cảnh quay khắc họa lối sống vương giả và xa hoa ở giới thượng lưu tại Cung đình Huế, Cung An Định, Điện Long An, bộ đôi đạo diễn còn khai thác nhiều danh thắng khác xuyên suốt first look Gái Già Lắm Chiêu V, đơn cử như Điện Thái Hòa, cầu Trung Đạo hay Thái Bình Lâu, Nhật Thành Lâu…

Giúp màn khiêu vũ của bộ ba Lý Lệ Hà, Lý Linh và Jonathan Vĩnh Thụy thêm gay cấn, Điện Long An (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) gây ấn tượng mạnh bởi phần nội, ngoại thất lộng lẫy nhưng trang nhã, giàu tính nghệ thuật.

Đặc biệt tại Cung An Định, xuất hiện trong clip dưới tên gọi Bạch Trà Viên – căn biệt thự mà 3 chị em Lý Gia sinh sống. Cảnh quay Kaity Nguyễn chủ động ôm hôn và xé áo nam chính Khương Lê suốt 15 giây khiến không ít khán giả tò mò.

Chưa dừng lại ở đấy, bản first look đầy đủ tiếp tục làm khán giả bất ngờ khi khéo léo lồng ghép truyền thuyết Trọng Thủy – Mỵ Châu vào mối quan hệ "thân thiết" giữa Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) và Lý Linh (Kaity Nguyễn). Cụ thể, một đêm nọ, lúc đang uống rượu vui vẻ cùng chị cả, Lý Linh bỗng giật bắn mình khi nghe Lý Lệ Hà bảo rằng: "Mỵ Châu lén lấy nỏ thần trao cho Trọng Thủy". Nhận ra mình đã đánh trúng tim đen đối phương, cô chị liền mỉm cười đắc thắng rồi giả vờ như đang đọc truyện "Nỏ Thần".

Sử dụng chuyện xưa tích cũ vốn gần gũi với hầu hết người xem, nên dù bộ đôi đạo diễn chẳng hề hé lộ cốt truyện, tuy nhiên, họ vẫn thành công trong việc kích thích trí tò mò nơi các fan Gái Già Lắm Chiêu. Hơn nữa, tình tiết này còn giúp khơi gợi không ít cuộc tranh luận sôi nổi về hướng đi, nội dung thực sự của tác phẩm. Liệu Lý Lệ Hà đã phỏng đoán đúng, rằng nàng tiểu thư Lý Linh là kẻ phản bội, vì mỹ nam Jonathan Vĩnh Thụy (Khương Lê) mà cam tâm bán đứng 2 cô chị ruột thịt?

Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả là một bộ phim thuộc thể loại gia đấu do MAR6 Pictures sản xuất, Lotte Entertainment phát hành, dự kiến ra mắt vào Mùng 1 Tết 2021.

Leon Trần