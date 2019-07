Khánh Thi cùng chồng trẻ Phan Hiển đến mừng học trò ra MV

Chiều 22/7, Hoàng Mỹ An - nữ kiện tướng dancesport - Á quân So you think you can dance ra mắt MV “Ai cũng có một tình yêu để quên” tại TP.HCM. Sau 3 năm cùng gia đình sang Mỹ định cư và học tập, đây được xem là là sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu sự ra mắt chính thức của cô với vai trò ca sĩ.

Hoàng Mỹ An được phần lớn khán giả Việt Nam nhớ đến trong lĩnh vực dancesport. Được xem là kiện tướng ở lĩnh vực nhảy múa cùng nhiều thành tích quốc tế gặt hái được từ khi còn rất nhỏ, cô thay vì phát triển sự nghiệp trong nước đã quyết định sang Mỹ để rèn luyện giọng hát và theo học một trường âm nhạc danh tiếng tại đây.

Duyên may đến khi Mỹ An đi học hát và được ký hợp đồng biểu diễn với một trung tâm ca nhạc lớn ở nước ngoài, từ đó khán giả thấy cô xuất hiện liên tục trong nhiều băng ghi hình với vai trò ca sĩ tại các sân khấu lớn. Không ít người còn cho rằng, cô sẽ 'kế thừa' vị trí của Tóc Tiên ở thị trường hải ngoại.

Cô gái sinh năm 1996 hạnh phúc khi con đường ca hát luôn được sự ủng hộ tuyệt đối từ bố, mẹ. “Ca khúc được chị Trang Pháp sáng tác, tôi và ê-kíp đã thực hiện gấp rút trong vòng một tháng khi trở về Việt Nam để nghỉ hè. Đây cũng chính là món quà Mỹ An muốn dành tặng cho người hâm mộ sau nhiều năm hoạt động ca hát ở thị trường hải ngoại”, cô chia sẻ.

Sự kiện có sự góp mặt của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển. Bên cạnh vai trò đồng nghiệp, cặp đôi kiện tướng còn có mối quan hệ ruột thịt với giọng ca trẻ khi mẹ của Mỹ An là chị ruột của mẹ Phan Hiển.

Khánh Thi cũng là người thầy đào tạo nên Mỹ An cách đây nhiều năm. Ở phương diện nghề nghiệp, nữ kiện tướng cho biết cô tự hào về những thành quả học trò mình đạt được sau quãng thời gian phát triển ở hải ngoại.

Hoàng Mỹ An và Phan Hiển cùng kết hợp biểu diễn trong một tiết mục sôi động theo lời đề nghị của mọi người. Hai chị em họ thân thiết từ nhỏ vì có cùng đam mê nhảy múa và từng giành rất nhiều huy chương khi thi đấu tại các cuộc thi trong và ngoài nước.

Đoan Trang quyến rũ với bộ váy gợi cảm. Nữ ca sĩ từng có thời gian đồng hành cùng Hoàng Mỹ An trong cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” với vai trò giám khảo.

Ali Hoàng Dương đến mừng cô bạn đồng nghiệp. Quán quân The Voice 2017 chia sẻ giữa anh và Mỹ An rất thân thiết vì bằng tuổi và có nhiều sở thích tương đồng.

“Thần đồng âm nhạc” Xuân Nghi với phong cách trưởng thành, cá tính ở tuổi 24. Vừa qua, cô đánh dấu sự trở lại với Vpop sau 10 năm sang Mỹ định cư và học tập với MV “Summer Night”.

Quán quân Sing my song mùa đầu tiên Cao Bá Hưng là người em thân thiết ngoài đời của Mỹ An. Kết thúc cuộc thi, anh tập trung vào việc học chuyên sâu về sáng tác nhạc, thay vì hoạt động sôi nổi như nhiều thí sinh.

Theo Tuấn Chiêu/Vietnamnet