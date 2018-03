Khánh Loan tiết lộ Dương Khắc Linh bán ca khúc giá vài nghìn đô

Sau thời gian dài im ắng, Khánh Loan vừa tung single Just let me go. Đây là sáng tác độc quyền của nhạc sĩ Dương Khắc Linh dành cho cô. Khánh Loan chia sẻ: "Tôi nghe danh tiếng anh Linh lâu rồi và rất ngưỡng mộ các sản phẩm của anh. Ban đầu nghe nói anh ấy bán bài mắc lắm, một ca khúc độc quyền giá mấy nghìn đô nên tôi cũng e ngại. Thực sự nhiều ca sĩ không đủ tiền mà mua ca khúc độc quyền của anh nhạc sĩ Việt kiều này. Vô tình một lần êkíp hay làm việc với anh Linh nghe tôi hát nhạc phim Sám hối, họ nói tôi hợp hát nhạc Dương Khắc Linh. Sau này tôi được kết nối làm quen với anh ấy. Anh nói sẽ viết nhạc cho tôi rồi vài tháng sau anh liên lạc lại gửi cho tôi ca khúc này. Tôi bất ngờ và phải công nhận Dương Khắc Linh là nhạc sĩ tài năng. Anh đo được quãng giọng của tôi, viết một ca khúc hoàn toàn hợp với tôi".

Ca sĩ Khánh Loan.

Khánh Loan kỳ vọng ca khúc Just let me go sẽ được khán giả đón nhận, trở thành hit của cô. Ít ngày nữa, nữ ca sĩ sẽ quay MV cho bài hát này. Cô mừng vì có duyên hợp tác với nhạc sĩ Dương Khắc Linh. "Dù bỏ vài nghìn đô mua một ca khúc nhưng tôi cảm thấy rất xứng đáng. Không phải ai có tiền cũng mua được ca khúc của anh Linh. Anh ấy là người tinh tế, chỉ sáng tác ca khúc cho ai hợp với nhạc của anh ấy. Được làm việc với một êkíp chỉn chu, tôi học hỏi được nhiều điều", Khánh Loan nói.

Trở lại sau 4 năm, Khánh Loan quyết định bán đất để đầu tư cho sự nghiệp âm nhạc một cách nghiêm túc. Cô đang được một êkíp chuyên nghiệp giúp hỗ trợ hình ảnh, trang phục khi lên sân khấu. Nữ ca sĩ từng muốn can thiệp dao kéo để "tút" nhan sắc nhưng cuối cùng cô quyết định giữ vẻ đẹp tự nhiên. "Anh Quang Lê, Quách Tuấn Du đều khuyên tôi nên làm mới vẻ ngoài để dễ chinh phục khán giả hơn. Anh Lê thậm chí nói sẽ giúp tôi tân trang miễn phí toàn bộ nhưng tôi vẫn e ngại. Tôi nghĩ khán giả yêu cái đẹp nhưng cũng trân trọng cái duyên, sự mộc mạc. Có lẽ tôi là người hiếm hoi trong làng giải trí vẫn còn giữ nhan sắc tự nhiên hoàn toàn", Khánh Loan nói.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Ở tuổi ngoài 30, Khánh Loan vẫn đi về lẻ bóng, kín tiếng về chuyện tình cảm. Trò chuyện với Ngoisao.net, cô tâm sự bản thân từng gặp nhiều sóng gió trong tình yêu. Đó là lý do Khánh Loan hay hát nhạc buồn. Nữ ca sĩ từng có mối tình sâu đậm, tưởng chừng đi đến hôn nhân nhưng cuối cùng vẫn đổ vỡ. Một thời gian dài Khánh Loan hay xuất hiện thân thiết bên những đồng nghiệp cùng phái và bị đồn có vấn đề về giới tính. Tuy nhiên, cô khẳng định mình là "gái thẳng 100%". "Hiện tại tôi không yêu ai mà chỉ tập trung hết sức cho sự nghiệp. Trước đây tôi từng đặt nặng gia đình, tình cảm, sẵn sàng đánh đổi tất cả nhưng kết quả chẳng được gì. Bạn bè, đồng nghiệp nhiều người biết tôi tổn thương nặng nề, tưởng như không vượt qua được. Tính tôi vui vẻ, hòa đồng nên đôi khi bị hiểu lầm. Có thời gian tôi chơi thân, thường xuyên ăn, ngủ chung với Nhật Kim Anh và Uyên Trang đến mức bị đồn là les (đồng tính nữ). Thực sự đó chỉ là những đồng nghiệp tôi yêu mến", cô trần tình về nghi vấn giới tính.

Khánh Loan sinh năm 1982, bắt đầu ca hát từ năm 16 tuổi. Cô từng tham cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM 2001 nhưng không đạt giải cao. Tuy vậy, lần thử sức đầu tiên này là cơ hội để cô bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp với sự dẫn dắt chuyên môn của các nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Quốc Trụ và Phạm Đăng Khương.

Khánh Loan từng có thời gian làm ca sĩ cho Trung tâm ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Cô đã ra mắt album Tình di động song ca cùng Lâm Hùng, Bắt đầu lại thôi và Niềm mơ ước trong đời kết hợp với Jimmy Nguyễn. Khánh Loan cũng được khán giả biết đến khi thể hiện một số ca khúc nhạc phim như Cô dâu tuổi Dần, Nữ sinh và Hồ ly sơn thất thế.

