Khánh An đoạt vé may mắn vào chung kết The Voice Kids 2019

Fanpage Giọng hát Việt nhí vừa công bố Khánh An chính là chủ nhân Chiếc vé may mắn vào đêm chung kết The Voice Kids 2019 với số lượt vote xếp hạng cao nhất.



Trong đêm án kết, Khánh An thể hiện ca khúc “Nhiều người ôm giấc mơ” với sự trợ giúp của bé Minh Châu (thành viên trong team Lưu Thiên Hương). Với chất giọng ngọt ngào, cô bé vừa mang đến không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, vừa không kém phần hiện đại.

Nguyễn Đỗ Khánh An.

HLV Dương Khắc Linh cho rằng anh thích bé hát dòng nhạc này vì theo anh hay hơn cả hát bolero từng được xem là thế mạnh của Khánh An. Phạm Quỳnh Anh và các HLV khác còn khen nụ cười xinh xắn, rạng rỡ thu hút của Khánh An.

HLV Lưu Thiên Hương bày tỏ: "Ngay từ lúc đầu cô đã thấy con rất phù hợp với các thể loại nhạc nhẹ mang âm hưởng nhân gian và có pha nhạc điện tử trong đó. Tuy nhiên, bolero là gia đình của con, tất cả khán giả trước đây hướng con đi theo con đường đó, cô không phản đối và tôn trọng điều đó nhưng cô cho con thấy và khẳng định con hát được nhạc nhẹ rất hay, con hãy phát triển thêm đi".

Hai HLV Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương.

Ở The Voice Kids 2019, Khánh An sớm bộc lộ cá tính âm nhạc riêng về âm nhạc dân gian từ các vòng đầu. Tuy nhiên, Top 3 lộ diện tranh tài Chung kết The Voice Kids 2019 không gọi tên Khánh An khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Giành lấy tấm vé vào Chung kết The Voice Kids 2019, Khánh An sẽ 'đọ giọng' cùng 4 giọng ca nhí: Bảo Hân, Linh Đan, Chấn Quốc và Kiều Minh Tâm.

Khánh An tâm sự: “Con cảm thấy rất hạnh phúc khi được khán giả trong nước và cả những cô chú ở nước ngoài đã nhiệt tình kêu gọi bình chọn cho con giành tấm vé may mắn tranh tài cùng 4 bạn thi khác, con thật sự bất ngờ và cảm động với tình cảm mà khán giả khắp nơi đã giành cho con. Con xin cám ơn cô Lưu Thiên Hương và chú Ali Hoàng Dương đã định hướng dòng nhạc nhẹ này cho con, con sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện hơn, để hát thật hay dòng nhạc nhẹ".

Chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp vào thứ 7, ngày 26/10 trên VTV3.

Theo N.H/Vietnamnet