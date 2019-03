Khán giả ức chế vì tình tiết mới trong 'Chạy trốn thanh xuân'

Chuyện tình của cặp đôi An (Lưu Đê Ly) và Phi (Huỳnh Anh) chưa khi nào hết sóng gió. Khán giả đang mừng rỡ vì cuối cùng họ đã thuộc về nhau thì tình tiết mới trong tập 35 sắp phát sóng của "Chạy trốn thanh xuân" lại khiến fan ức chế.

Biết được chuyện Nam (Mạnh Trường) từng rất yêu mình và lấy Châu (Huyền Lizzie) vì nghĩa vụ, An thực sự thương cảm và muốn bù đắp cho Nam. "Anh Nam anh ấy cần em. Chuyện ngày hôm nay xảy ra ít nhiều cũng là lỗi do em. Em không biết rằng sự ra đi của em lại gây ra cho anh ấy nhiều đau khổ đến thế", câu nói của An với Phi khiến anh thất vọng.

Phi vào khách sạn với một cô gái nhưng lại bỏ đi nhanh chóng vì vẫn còn yêu An.

Tuy một lần nữa chứng kiến An vì Nam mà bỏ rơi mình nhưng Phi vẫn một lòng chung thuỷ với An. Chính điều này càng khiến các fan của "Chạy trốn thanh xuân" hâm mộ anh chàng và bức xúc vì tình tiết biên kịch và đạo diễn dựng lên 'quá phũ' với Phi.

Trên fanpage của phim, trích đoạn mới của "Chạy trốn thanh xuân" nhận hàng ngàn bình luận. An không xứng đáng với Phi; Phim này chắc giành giải "Bộ phim gây ức chế nhất năm", Nam và An thì giải "Nam/Nữ diễn viên chính được ghét nhất", Phi giải "Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất... là những comment của khán giả.

Bức hình được Lưu Đê Ly (An) đăng trên trang cá nhân với chú thích: "Chọn ai bây giờ? Cả 2 được không?" phản ánh khá rõ trạng thái không dứt khoát trong tình cảm của nữ chính.

Nhân vật An cũng nhận cơn mưa chỉ trích của fan vì được coi là nhân vật không có chính kiến, ỡm ờ trong tình cảm. Thậm chí nữ chính Lưu Đê Ly còn phải nhảy vào bình luận: "Gạch đá đâu em xin nhận hết".

Tuy nhiên, đây cũng được dự đoán là tình huống để thu hút khán giả như phân tích của bạn Bùi Hồng Tươi: "Còn tôi nghĩ rằng đạo diễn sẽ đẩy các tình huống của nhân vật lên đỉnh điểm, kịch tính, thậm chí là gây thất vọng, ức chế cho khán giả. Và cuối cùng cái kết vỡ oà trong cảm xúc thăng hoa, An sẽ về với Phi mà thôi. Đó là thành công của người làm đạo diễn đã cho khán giả trải qua những cung bậc khác nhau của cảm xúc. Tôi tin như vậy".

Diễn biến chi tiết của tập 35 "Chạy trốn thanh xuân" lên sóng vào 21h45 ngày 1/4 trên VTV3.

Theo VietNamNet