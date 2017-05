Huyền thoại điện ảnh Mỹ Clint Eastwood trở lại màn ảnh ở tuổi 86

Huyền thoại điện ảnh Clint Eastwood trong buổi hội thảo tại liên hoan phim Cannes năm nay. Ảnh:

Trước khi tham gia Trouble With the Curve, "tượng đài sống" của điện ảnh Mỹ thường chỉ xuất hiện trong các bộ phim do chính ông làm đạo diễn suốt nhiều thập niên qua. Bộ phim kinh dị năm năm 1993 In the Line of Fire cũng là lần hiếm hoi ông góp mặt trong phim của đạo diễn khác kể từ khi đã tạo dựng tên tuổi thành công.

Clint Eastwood bắt đầu tạo được tiếng vang từ những năm 1960, 1970 đặc biệt là sau bộ phim Fistful of Dollars. Tên tuổi của ông gắn liền với dòng phim hành động miền viễn Tây đậm chất Mỹ.

Clint Eastwood ghi dấu tên tuổi qua dòng phim về miền viễn Tây trong những thập niên 1970, 1980. Ảnh: Movieweb.

Sau Unforgiven, bộ phim đem về cho Clint Eastwood tượng vàng Oscar, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất năm 1995, tài tử tiếp tục chinh phục nhiều thể loại điện ảnh khác.

Cuối thập niên 1990, ông và minh tinh Meryl Streep vào vai cặp đôi ngọt ngào trong tác phẩm tình yêu chuyển thể Những cây cầu ở quận Madison. Bộ phim được đánh giá là một trong những bộ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại.

Nổi bật nhất trong số các tác phẩm thập kỷ 2000 của Clint Eastwood là Million Dollar Baby (Cô gái triệu đô). Bộ phim kể về nữ võ sĩ chinh phục đỉnh cao môn đấm bốc mang về giải Oscar Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc cho Clint Eastwood.

Hiện nay, các kênh truyền hình của Mỹ như HBO, Cinestar vẫn thường xuyên phát sóng lại những bộ phim cũ của Clint Eastwood. Ở tuổi 90, ông vẫn chưa tuyên bố về hưu.

Clint Eastwood cùng hai con trai là Scott Eastwood (giữa) và Kyle Eastwood (phải). Ảnh; AFP/Getty Images.

"Mọi người hỏi tôi tại sao tôi vẫn cứ làm việc, tôi cứ làm bởi vì lúc nào cũng có chuyện mới để kể và miễn là có người muốn nghe thì tôi vẫn tiếp tục kể chuyện", Clint từng thổ lộ.

Ngược lại với cha mình, hai con trai của huyền thoại điện ảnh này lại kém nổi tiếng trong giới nghệ thuật và không được đánh giá cao. Dù cũng theo đuổi nghiệp diễn xuất nhưng đến nay, Scott Eastwood, 31 tuổi vẫn là diễn viên tầm trung, chỉ đóng vai nhỏ trong một số bộ phim như Fast & Furious, The Longest Ride, Snowden. Còn con trai cả là Kyle Eastwood, 49 tuổi thì không nối nghiệp cha trong lĩnh vực phim ảnh mà trở thành nhạc sĩ cũng không mấy thành danh.