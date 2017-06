Hứa Vỹ Văn vướng tình tay ba trong dự án phim dài 1100 tập

Hồ sơ lửa là series phim hình sự đầu tiên tại Việt Nam có độ dài 1100 tập, lấy cảm hứng từ những câu chuyện phá án có thật của các chiến sĩ công an TP.HCM.

Phần 3 mang tên Tử thi lên tiếng xoay quanh nhân vật Quỳnh (Nhung Kate), một cô gái mồ côi và được ông Dũng (Trương Minh Quốc Thái) nuôi dưỡng. Dũng là trưởng phòng kỹ thuật hình sự, đội trưởng đội giám định pháp y đồng thời cũng là bạn thân với bố mẹ Quỳnh.

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành y, cô trở thành trợ thủ đắc lực cho cha nuôi. Trong đó, vụ án đầu tiên là cái chết của Lan, một người mẹ đơn thân ngoài 30 tuổi, được cơ quan điều tra kết luận "chết do tự tử".

Tuy nhiên, những dấu hiệu trên xác chết của nạn nhân khiến Quỳnh nghi ngờ. Cô quyết tâm tìm ra chân tướng sự thật và cuối cùng cũng có đủ bằng chứng để nhận định nạn nhân Lan bị giết hại.

Ẩn chứa bên trong sự say mê với nghề, cô gái trẻ còn ấp ủ mong muốn giải mã cái chết bí ẩn của bố mẹ mình.

Hứa Vỹ Văn trong dự án mới.

Ngoài Nhung Kate, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc như Tùng Yuki, Huỳnh Trường Thịnh, Hoàng Thanh, Vân Nhi, Yan My... và đặc biệt là nam diễn viên điển trai Hứa Vỹ Văn.

Anh vào vai Quang Huy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc phòng cảnh sát hình sự thành phố. Anh thuộc tuýp người mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm và đặc biệt say mê với nghề.

Trong phim, vai diễn của Nhung Kate sẽ là trợ thủ đắc lực cho Huy. Đặc biệt, cô cũng chính là người con gái khiến anh và đồng nghiệp Huỳnh Trường Thịnh đem lòng yêu rồi sau đó rơi vào lưới tình tay ba rắc rối.

Nữ diễn viên Yan My trước một cảnh quay. Ảnh: ĐPCC.

Phim có sự tham gia của nữ diễn viên Zippo, mù tạt và em Yan My. Nữ diễn viên trẻ thử sức với vai phản diện tàn ác. Yan My chia sẻ cô đã rất nỗ lực hóa thân, học hỏi và tìm hiểu các mẫu nhân vật có thật để có một vai ra chất phản diện. Yan My thường xuyên phải đến trường quay sớm và có những ngày quay kéo dài đến sáng. Diễn viên Zippo, mù tạt và em kỳ vọng vai diễn này sẽ để lại ấn tượng với khán giả.

Tử thi lên tiếng nằm trong series phim Hồ sơ lửa được sản xuất với kinh phí lên đến 300 tỷ đồng. Loạt phim này dự kiến kéo dài trong 3 năm 2017 – 2020. Phần 3 chính thức lên sóng truyền hình sau khi phần 2, Người 3 mặt kết thúc.

