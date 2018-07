Hot girl Sam bỏ giày, chạy lên sân khấu ôm thí sinh đẹp trai

Tập 6 vòng Đấu loại của chương trình Người hát tình ca phát sóng vào tối 15/7, 8 thí sinh còn lại vượt qua vòng Tuyển chọn so tài với nhau. Điểm của do 3 giám khảo hot girl Sam , nhạc sĩ Đức Huy và Chí Tài chấm kết hợp với số điểm từ khán giả trường quay sẽ chọn ra 4 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng Bán kết. 4 thí sinh bị loại sẽ tiếp tục so tài tại vòng Tái đấu để giành chiếc vé đi vào vòng trong.

Henry Phạm mở đầu tập 6 bằng ca khúc Lại gần hôn anh. Phần trình diễn vừa kết thúc, hot girl Sam hào hứng nhận xét: “Khi Henry hát câu lại đây hôn anh thì em chỉ muốn ào lên sân khấu ngay lập tức thôi. Nếu mà không có anh Tài cản thì Sam đã lên rồi. Em nhích định lên là anh Tài lại kéo tay em xuống”.

Sam bị Chí Tài ngăn cản khi định lên sân khấu với thí sinh. Ảnh: Thành Tài.

Cô giải thích thêm mình luôn tôn trọng ý kiến “phụ huynh” nên phải hỏi ý kiến Chí Tài. Sau đó, khi nhận được sự đồng ý của Chí Tài, Sam vội chạy lên sân khấu đứng cạnh thí sinh. Cô không ngần ngại bỏ giày cao gót tiến tới ôm thí sinh trước sự phấn khích của cả trường quay.

Không chỉ sở hữu ngoại hình khiến hot girl Sam xao xuyến, nam thí sinh còn thuyết phục được Chí Tài bởi giọng ca của mình. Danh hài chia sẻ: “Em sở hữu khuôn mặt rất đẹp trai, sáng sân khấu. Có sức khỏe khi nâng vũ công lên mà vẫn hát được khiến anh rất khâm phục”.

Tính Phong là chàng trai thứ 2 khiến Sam xao xuyến tại Người hát tình ca mùa 3 khi trình diễn ca khúc Trái tim ngục tù. Cách trình diễn và vẻ nam tính “bất cần đời” của nam thí sinh khiến Sam thích thú.

Sam ôm Henry trên sân khấu. Ảnh: Thành Tài.

Khi nữ diễn viên đang say sưa “thả thính” thí sinh thì MC Nguyên Khang ngắt lời: “Anh thấy em rất mâu thuẫn. Bạn đầu tiên hát đâu có bất cần đời mà em thể hiện tình cảm. Bây giờ, em lại bảo em thích mẫu đàn ông bất cần đời”.

Trước sự ngượng ngùng của Sam, nhạc sĩ Đức Huy liền giải thích: “Bạn phải hiểu là phụ nữ có quyền thay đổi ý kiến bất cứ lúc nào mà không cần giải thích”. Câu khẳng định của nam nhạc sĩ nhận được sự ủng hộ lớn từ các nữ khán giả có mặt tại trường quay.

Minh Thu là thí sinh ấn tượng nhất đêm thi. Cô khiến cả trường quay thổn thức khi thể hiện ca khúc Em còn nhớ hay em đã quên với tiếng guitar của Dũng Đà Lạt và tiếng kèn của nghệ sĩ Quang Trung. Phần trình diễn khiến hot girl Sam vô cùng hào hứng: “Em đã hiểu tại sao bài hát này chị lại chọn những nhạc cụ đơn giản như vậy chỉ là cây guitar và một cây kèn. Nó đơn giản mộc mạc bình dị nhưng giúp chị khoe được giọng hát tuyệt vời của chị. Chỉ đến câu thứ 2 nghe chị hát em đã nổi hết da gà, chị là một trong những tiết mục tuyệt vời nhất mà em đã được nghe trên sân khấu”.

Giám khảo Đức Huy cũng hết sức đồng tình với ý kiến của đồng nghiệp. Anh chia sẻ bản thân thích triết lý âm nhạc của Minh Thu. Cách hát của thí sinh khiến tất cả mọi người bị lôi cuốn, hấp dẫn.

Tính Phong cũng khiến Sam xao xuyến. Ảnh: Thành Tài.

Kết thúc vòng đấu loại, Henry Phạm, Tạ Đình Nguyên, Minh Thu và Minh Dũng xuất sắc giành được chiếc vé vào vòng Bán kết. 4 thí sinh Phương Nga, Tính Phong, Ngô Thái Ngân và Bảo Ngọc sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng Tái đấu để giành quyền đi tiếp vào vòng Bán kết.

Nguyễn Hà My

Nguyễn Hà My thường được biết đến với nghệ danh Sam là một hot girl thuộc thế hệ 9X đời đầu được nhiều người biết đến từ sau cuộc thi "Ngôi sao thời trang" do báo Hoa Học Trò tổ chức. Ngoài công việc người mẫu ảnh, cô còn góp mặt vào nhiều video ca nhạc của các nam ca sĩ trẻ như Ngô Kiến Huy, Cao Thái Sơn,... đồng thời là nữ diễn viên chính trong các bộ phim "Những cô nàng rắc rối", "Nhà trọ có 4 cô chiêu", "Siêu sao siêu ngố",...

Ngày sinh: 04/01/1990

Chiều cao: 1.63 m

Phim tiêu biểu: Những cô nàng rắc rối, Nhà trọ có 4 cô chiêu, Sương khói đồng hoang, Máu chảy về tim, Đảo xanh,...

Theo Zing