Hollywood dùng robot đóng nữ chính

"Cô nàng" robot có tên Eria, là sản phẩm công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) do bộ đôi nhà khoa học Nhật Bản Hiroshi Ishiguro và Kohei Ogawa sáng tạo, từng được giới thiệu trong series phim tài liệu khoa học Hyper Evolution: Rise of the Robots của Anh hồi năm 2017. Thay vì một diễn viên thực thụ, Erica được chọn đóng nữ chính trong dự án phim mới trị giá 70 triệu USD của Hollywood.



Robot Erica được giới thiệu trong phim tài liệu của Anh.

Bộ phim chưa được tiết lộ tiêu đề, kể về một nhà khoa học tìm cách cứu robot AI do mình sáng chế. Erica "vào vai" robot giống "cô" ngoài đời". Đạo diễn và nam chính của phim chưa được công bố. Tuy nhiên, việc sử dụng robot đóng phim được đánh giá là phương án giảm thiểu rủi ro trong dịch bệnh. Phim dự kiến bấm máy vào năm 2021.



Nhà sản xuất Sam Khoze cho hay các diễn viên thông thường nhập vai dựa trên trải nghiệm cá nhân. Còn Erica không phải con người, không có trải nghiệm hay cảm xúc. Các nhà làm phim phải kiểm soát tốc độ vận động, di chuyển của Erica, mô phỏng cảm xúc, ngôn ngữ cơ thể của cô chi tiết theo từng cảnh phim.

Theo Phong Kiều

Metro/Ngôi Sao